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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۶

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۴۶۰ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۹ عملیات

برقراری ۴۶۰ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۹ عملیات

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان از برقراری ۴۶۰ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان طی روز گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد فقط ۹ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها ۳ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: روز هفدهم اسفندماه شهروندان ۴۶۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس ۹ مورد منجر به عملیات شده است.

وی اضافه کرد: ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۷ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۳۹۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق باغ در بلوار ارم، حریق درختان در بلوار غنی زادگان و حریق لاستیک در بلوار بهشت بوده است.

بیاناتی افزود: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در جولان، عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در جاده ملایر، ۲ مورد نجات حیوانات در شهرک مدنی و جاده سد و ۲ مورد رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی و ایستگاه ۱۲ توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4562822

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