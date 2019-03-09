به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد خطاب به حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: آقای وزیر که سالیان سال در این وزارتخانه حضور دارید؛ از ابتدای انقلاب تاکنون برای حفظ منابع طبیعی چه کار کرده‌ای؟ حقوق محافظین جنگل در طرح تنفس مدت ۶ ماه پرداخت نمی‌شود؛ این گونه می‌خواهید از منابع طبیعی حفاظت کنید؟

رئیس شورای قضائی استان مازندران مجدداً تاکید کرد: باید باور کنید که منابع طبیعی بیش از میز و صندلی وزارت و نمایندگی ارزش دارد ولی شما ببینید امروز از آن صندلی‌ها چقدر حفاظت می‌شود.

حجت الاسلام تقوی فرد خاطرنشان کرد: از نگاه وزیر جهادکشاورزی به منابع طبیعی گله مند بوده و رضایت نداریم و از رئیس جمهور محترم در دولت تدبیر و امید می‌خواهیم تدبیر ویژه ای در این خصوص بکار گیرند تا حق منابع طبیعی ادا شود.

وی با گلایه از اقدامات و نگرش وزیر جهادکشاورزی در راستای حفظ منابع طبیعی، گفت: آقای حجتی بداند تا برنامه بهره برداری از منابع طبیعی به طور شفاف ارائه نشود؛ برنامه حفاظت از منابع طبیعی هم وجود نخواهد داشت.

مقام ارشد قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود منابع طبیعی مازندران را بیمار و زمین گیر ارزیابی کرد که به شکل سرگردان رها شده است و در ادامه افزود: هنوز منابع طبیعی، آمایش سرزمینی ندارد و بلاتکلیف مانده است.

حجت الاسلام تقوی فرد اظهار کرد: بنده هفته منابع طبیعی را به انسان‌های حامی منابع طبیعی تسلیت عرض می‌کنم؛ چراکه براستی این وضعیت منابع طبیعی جای تبریک و تقدیر ندارد. دل انسان برای جنگل و دریا می سوزد و وضعیت بهره برداری و حفاظت از این منابع خجالت آور است؛ چراکه هرکجا امکان تعرض وجود داشته، تعرض صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران اذعان کرد: بعد از انقلاب، بجز مقام معظم رهبری که بسیار در حفظ منابع طبیعی دلسوز هستند مسئولی را حافظ منابع طبیعی ندیدم و ایشان در این حوزه تنها هستند.

حجت الاسلام تقوی فرد ادامه داد: ببینید منابع طبیعی چگونه و با چه ارتباطات، روابط و نفوذی به چه کسانی واگذار می‌شود؛ ما شایسته این جنگل‌ها و مراتع نیستیم بلکه فردی شایستگی دارد که در حفاظت و بهره برداری از این منابع دقت داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت‌ها برای منابع طبیعی برنامه حفاظت لازم را مد نظر نداشته اند، منابع طبیعی را به عنوان سرمایه‌ای عظیم مورد تعرض انسان‌ها دانست وگفت: امروز مدیران کل منابع طبیعی ساری و نوشهر با زحمت و سختی زیاد از منابع طبیعی استان حفاظت می‌کنند.

حجت الاسلام تقوی فرد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ۹۵۳۰ هکتار زمین در غرب استان مازندران، اظهار کرد: قرار بود این ۹۵۳ قطعه زمین ۱۰ هکتاری درختکاری شود؛ ولی ببینید این زمین‌ها در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارند؛ آیا می‌توانند پاسخ این سوال را بدهند که وضعیت این زمین‌ها به کجا رسیده است؟

وی با بیان اینکه ۱۸ هزار هکتار بانک زمین شرق استان مازندران نیز بلاتکلیف مانده است، تصریح کرد: این بی توجهی به حدی است که اداره منابع طبیعی حتی حدود زمین خود را نمی‌داند و مردم هرطور که خواسته اند زمین را تصرف کرده اند.

حجت الاسلام تقوی فرد همچنین با بیان اینکه در بحث کارشناسی‌های حوزه منابع طبیعی با کانون کارشناسان تفاهم کردیم که قبل از پرداخت حق الزحمه؛ کارشناسی‌ها انجام شود، تصریح کرد: آقای وزیر شما همین قدر همت را هم نداشتید که به این تفاهم نامه که فقط به نفع منابع طبیعی بوده عمل کنید.

وی در ادامه گفت: در بحث خلع ید نهالستان ۵۳ هکتاری شهرپشت در نوشهر اگر بنده شخصاً ورود نداشتم حتی وزیر جهاد کشاورزی هم نمی‌خواست این خلع ید اجرایی شود.