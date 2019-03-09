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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

آمریکا ماهی سالمون تراریخته پرورش می دهد

آمریکا ماهی سالمون تراریخته پرورش می دهد

سازمان غذا و داروی آمریکا به یک شرکت اجازه داده ماهی های سالمون مهندسی ژنتیک شده را پرورش دهد که با دو برابر سرعت ماهی های عادی رشد می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات آمریکایی روز گذشته اجازه پرورش ماهی‌های سالمون مهندسی ژنتیک شده را صادر کردند. این ماهی‌های مهندسی شده با دو برابر سرعت معمول رشد می‌کنند. اما شرکت تولید کننده آنها قبل از فروش این ماهی در داخل کشور احتمالاً با چالش‌های قانونی روبرو خواهد شد.

سازمان غذا و دارو آمریکا اعلام کرد به شرکت AquaBounty اجازه می‌دهد تخم ماهی‌های سالمون مهندسی ژنتیک شده را وارد کند. این تخم‌ها پرورش داده می‌شوند و سپس به عنوان ماهی خوراکی فروخته می‌شوند.

ماهی مهندسی ژنتیک شده AquAdvantage نامیده می‌شود و در حقیقت یک ماهی سالمون اقیانوس آتلانتیک است که ژن‌های آن با گونه‌های دیگر ارتقا یافته تا سریع‌تر رشد کند. به این ترتیب تقاضای روزافزون برای پروتئین حیوانی را در سراسر جهان با قیمتی ارزان‌تر تأمین کند.

کد مطلب 4562929

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