به گزارش خبرنگار مهر، کیوان هاشم زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دلایلی که سبب شد نوحه سرایی سنتی بوشهری توجه کشور را به خود جلب کند، اصالتی است که خدابخش کردی زاده معروف به بخشو آن را پاس داشت.

وی افزود: هر چند تلاش‌های ناصر تقوایی در اواخر دهه چهل با ساخت مستندی از نوحه خوانی سنتی بوشهر توسط بخشو، سبب معرفی وی و نوحه خوانی بوشهری شد اما نباید آن اصالتی که برگرفته از فرهنگ مذهبی مردم بوشهر بود فراموش شود.

عضو شورای شهر بوشهر تصریح کرد: در کنار نوحه خوانی، بخشو اجراهای بی‌نقص نیز در خواندن شروه، چاوشی خوانی، مناجات، صبحدم، بیت خوانی، جنگ نامه و مصیبت خوانی داشت که از هر کدام از این بخش‌ها، آثاری نیز از وی بر جای مانده است.

هاشم زاده ادامه داد: در صورت نام گذاری اول محرم در بوشهر به نام مرحوم خدابخش کردی زاده معروف به بخشو، با اجرای ویژه برنامه‌هایی می‌توان در سطح ملی نیز آئین‌های سنتی عزاداری بوشهر را بیش از این معرفی کرد.

وی بیان کرد: معرفی چهره‌های برتر مداحی استان بوشهر به شکل سالانه، رونمایی از آثار مداحان بوشهری اهل بیت از جمله کتب مرتبط با مداحی سنتی در کنار یک سری برنامه‌های دیگر در این روز می‌تواند انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با قدردانی از اعضا شورای اسلامی شهر بوشهر و به خصوص ندا عبدالله زاده در پیگیری مرمت مقبره مرحوم بخشو در محل امام زاده محمد باقر بوشهر، بیان کرد: نیاز است که مقبره و یادمانی در حد این اسطوره نوحه خوانی ساخته شود.

هاشم زاده ادامه داد: با توجه به تأثیرات نام گذاری روز اول محرم به نام خدابخش کردی زاده ملقب به بخشو، می‌توان مداحی سنتی بوشهر که دارای فرهنگی با اصالت است را به کشور معرفی کرد.

وی با اشاره به ثبت شیوه نوحه‌خوانی جهانبخش کردی‌زاده تحت عنوان گرده بخشو در فهرست آثار معنوی و ناملموس ملی کشور، گفت: افرادی که بر نوع حنجره بخشو تحقیق کرده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که چنین حنجره‌ای در دنیای موسیقی به ندرت یافت می‌شود.