زیارت جامعه کبیره از آموزه های ارزشمند امام هادی(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر طباطبایی همزمان با شب شهادت امام هادی (ع) در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: برخی از امامان ما با سن کم به امامت رسیدند که امام هادی (ع) نیز از جمله این ائمه اطهار (ع) هستند که دوران حیات با برکتی داشتند و دشمن نیز بیکار ننشست و از هیچ توطئه ای فروگذار نکرد.

وی افزود: یکی از یادگاری‌های مهم امام هادی (ع) زیارت غدیریه است که تمام اوصاف امیر المومنین (ع) در آن بیان شده است و ایشان در دوران حیات حدود ۴۰ ساله خودشان برکات زیادی برای مردم داشتند.

سخنران حرم مطهر مطهر رضوی با اشاره به زیارت جامعه کبیره که توسط امام هادی (ع) به شیعیان آموخته شده است گفت: این زیارت بسیار بابرکت است و شرح‌های زیادی بر آن نوشته شده است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: امام جواد (ع) و امام هادی (ع) با وجود سن کم کرامات زیادی داشتند و در آن دوران بسیاری تعجب می‌کردند که چگونه این بزرگواران با سن کم همه علوم را می‌دانند و بر آنها مسلط هستند.

وی گفت: امام هادی (ع) در آن دوران خفقان، شاگردان نامداری تربیت کردند که یکی از آنها بهلول است که مقابل ستم متوکل عباسی ایستادند و امام خود را یاری کردند.