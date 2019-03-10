به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۲۲ اسفندماه سالروز دستور امام خمینی مبنی بر تشکیل بنیاد شهید برای رسیدگی به امروز شهدا و ایثارگران است.

وی اضافه کرد: کارهای بسیار خوبی برای رسیدگی به خانواده‌های شهدا انجام شده است و در زمینه اشتغال و مسکن و خدمات درمانی کارهای خوبی را شاهد هستیم و هر چند مشکلاتی هم وجود دارد ولی شاهد خدمات‌دهی مطلوبی هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر بیان کرد: ایثار تنها مربوط به دوران دفاع مقدس نبود و اکنون هم اگر لازم است باید این راه را ادامه دهیم و باید تلاش شود که فرهنگ ایثار در جامعه گسترش یابد.

وی ادامه داد: اگر هر کسی به دنبال منافع خود باشد، شاهد رفع مشکلات نخواهیم بود. همه باید در کنار هم برای توسعه و پیشرفت کشور تلاش کنیم.

تشکری با بیان اینکه جامعه ایثارگری استان بوشهر ۵۳ هزار نفر است خاطرنشان کرد: دو هزار و ۶۵ شهید در استان داریم و شش هزار و ۵۰۸ جانباز و ۴ هزار و ۵۳۳ نفر آزاده در استان داریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر افزود: جامعه ایثارگری مایه افتخار جامعه هستند و وظیفه داریم که مستمر به دنبال رفع مشکلات این خانواده‌ها باشیم.

وی رفع مشکلات درمانی خانواده شهدا و ایثارگران را یک ضرورت دانست و ادامه داد: دولت ۲۵۰ میلیارد برای بخشی از بدهی‌های درمانی ایثارگران را پرداخت کرد.

تشکری گفت: همه تجلیل‌ها و برگزاری مراسم و یادواره‌ها برای انتقال فرهنگ ایثارگری است و انتظار ما این است که روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها نقش مهمی در ترویج این فرهنگ و انتقال آن دارند.

وی سرکشی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را یک ضرورت دانست و اظهار داشت: مراسم سالروز بنیاد شهید ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه در حسینیه گلزار شهدای بوشهر برگزار می‌شود و از برخی از دستگاه‌های برتر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تجلیل می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر بیان کرد: در زمینه درمان بیمه دی طرف قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران است و در حال خدمات‌دهی است و در استان بوشهر در زمینه درمانی شاهد وضعیت خوبی نسبت به سایر استان‌ها هستیم.

وی در ارتباط با اشتغال نیز بیان کرد: در استان بوشهر هزار و ۶۰۰ نفر از جامعه ایثارگری استان بوشهر بیکار هستند که ۱۰۵ نفر فرزند شهید هستند. در جذب‌های جدید تعدادی مشغول به کار می‌شوند ولی باز هم تعدادی به این افراد اضافه می‌شوند.

تشکری خاطرنشان کرد: دولت در زمینه اشتغال در حوزه روستایی تسهیلات خوبی را ارائه می‌کند و زمینه‌های اشتغال خانواده شهدا و ایثارگران فراهم شده است و شاهد استقبال خوبی از این طرح هستیم.

وی تصریح کرد: در زمینه ساماندهی گلزارهای شهدا در استان بوشهر با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان همه گلزارهای شهدای استان را ساماندهی کردیم و تک‌مزارها را در دورترین روستاها انجام شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر به مدت سه سال رتبه برتر کشور در زمینه ساماندهی گلزارهای شهدا را داشت، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم تا گلزارهای شهدای پرتعداد را به مرکز فرهنگی تبدیل کنیم.

وی اضافه کرد: در دیلم در جم این اقدام صورت گرفته است و بوشهر نیز این اقدام آغاز شده است و تلاش داریم که تا تابستان امسال سیستم سرمایشی و موکت ایجاد شود تا خانواده‌های شهدا با کمترین مشکل سر مزار شهدای خود حاضر شوند.