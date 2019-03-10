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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

انتصاب دبیر نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

انتصاب دبیر نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی

داود فتحعلی‌بیگی دبیر نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، شهرام کرمی، شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی طی حکمی داود فتحعلی‌بیگی را به عنوان دبیر نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم خطاب به فتحعلی‌بیگی آمده است: «هنرهای ملی ایران اسلامی و به ویژه هنرهای نمایشی آیینی و سنتی بی‌گمان از گرانسنگ‌ترین سرمایه‌های فرهنگی کشور است که چونان دُر کمیابی در ساحت هنر جهان می‌درخشد و با گونه‌ها و شاخه‌های متنوع و منحصر به فرد مورد اقبال و استقبال پژوهشگران، هنرمندان و هنر دوستان از سراسر جهان است.

جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی گام ارزشمندی است در راه حفظ و ترویج این گونه‌های ناب هنری و دریچه روشنی برای شناساندن بیش از پیش این سرمایه پر قدر و قیمت و نیز تکریم و پاسداشت هنرمندان توانای این عرصه.»

کانون نمایش‌های آیینی و سنتی و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی را با شعار «نمایش سنتی فرصتی برای تئاتر معاصر ایران»، مرداد ۱۳۹۸ و همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر برگزار می‌کنند.  

کد مطلب 4564011
فریبرز دارایی

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