به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست هیئت ورزش‌های همگانی گلستان ظهر یکشنبه با حضور رئیس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان استان و دیگر اعضای مجمع برگزار و اسماعیل نوروزی پور به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

اسماعیل نوروزی پور، حسین خدادادی و هابیل اکبری کاندیداهای احراز سمت ریاست هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین گلستان بودند که خدادادی و اکبری از حضور در انتخابات انصراف دادند تا نوروزی پور به عنوان تنها کاندیدا با کسب ۱۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه به مدت چهار سال عهده دار این سمت شود.

وی پیش از این به عنوان سرپرست هیئت ورزش‌های همگانی استان گلستان فعالیت می‌کرد.

همچنین با رای اعضای مجمع به رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان گلستان این اختیار داده شد تا خودش اعضای هیئت رئیسه را انتخاب کند.