به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، از تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی خبر داد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری یا عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی پرداختی توسط دولت به صادرکنندگان، بدین وسیله اعلام می‌شود: «نظر به اینکه جوایز صادراتی طبق مقررات مربوطه به صادرکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادرکنندگان به تبع نرخ صفر درآمد اصلی آن‌ها با رعایت مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۹۴ می‌شود.»

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