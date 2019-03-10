  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

سازمان مالیاتی اعلام کرد:

جوایز صادراتی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود

جوایز صادراتی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای از تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، از تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی خبر داد.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسری یا عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی پرداختی توسط دولت به صادرکنندگان، بدین وسیله اعلام می‌شود: «نظر به اینکه جوایز صادراتی طبق مقررات مربوطه به صادرکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادرکنندگان به تبع نرخ صفر درآمد اصلی آن‌ها با رعایت مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ماه ۹۴ می‌شود.»

کد مطلب 4564276
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها