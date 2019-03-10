کاروان ۴۲ نفره پرسپولیس وارد دوحه شد/ اعلام زمان نشست خبری برانکو

به گزارش خبرگزاری مهر، پرواز پرسپولیس ساعت ۱۴:۱۵ امروز به وقت دوحه (۱۴:۴۵ به وقت تهران) در فرودگاه شهر دوحه به زمین نشست.

کاروان سرخپوشان با ۲۱ بازیکن و ۲۱ همراه متشکل از کادر مربیان، مدیر تیم، مدیر رسانه‌ای، مدیر امور بین الملل، افسر امنیتی، کادر پزشکی و ماساژورها و تدارکات راهی دوحه شد و مورد استقبال نماینده باشگاه السد قطر قرار گرفت.

با هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی بخش بین‌الملل باشگاه که پیش از سفر انجام شد، نشست مدیران برای بازی پرسپولیس و السد، ساعت ۱۰ صبح فردا دوشنبه در ساختمان باشگاه السد انجام می‌شود.

همچنین کنفرانس خبری برانکو ایوانکوویچ نیز از ساعت ۱۱:۳۰ در سالن کنفرانس باشگاه السد انجام خواهد شد.