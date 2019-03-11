  1. استانها
  2. قم
۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۶

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

ارسال بیش از ۱۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره نماز و نیایش

ارسال بیش از ۱۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره نماز و نیایش

قم - دبیر اجرایی هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین گفت: یک هزار و ۴۱۴ اثر در سه بخش فیلم، فیلم نامه و عکس از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

رضا ابوذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین، اظهار کرد: این جشنواره در قالب فیلم کوتاه، عکس و فیلم نامه به همت انجمن سینمای جوان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زمان برگزاری هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین مقرر بود در اسفندماه امسال برگزار شود، تصریح کرد: با تمهیدات اتخاذ شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم مقرر شد این جشنواره در اردیبهشت سال ۹۸ برگزار شود.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین، عنوان کرد: هنرمندان سراسر کشور با اهتمام جدی نسبت به این جشنواره یک هزار و ۴۱۴ اثر در سه بخش فیلم، فیلم نامه و عکس به دبیرخانه ارسال کردند.

وی سطح آثار ارسالی به دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش را نسبت به دوره هفتم مورد توجه قرار داد و گفت: از نظر کمیت شمار آثار ارسالی با افزایش مواجه بوده است که نشان از موفق بودن این جشنواره در طول هفت دوره گذشته دارد.

ابوذر تعداد آثار ارسالی را به تفکیک فیلم، فیلم نامه و عکس را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۲۵۷ فیلم کوتاه، ۲۳۹ فیلم نامه و ۹۱۸ عکس از سوی هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد.

وی با بیان اینکه مقدمات داوری آثار آغاز شده است، خاطرنشان کرد: به زودی داوری آثار صورت می‌گیرد و پس از اتمام داوری اسامی داوران اعلام می‌شود.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین خاطرنشان کرد: این جشنواره از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ با حضور جمعی از هنرمندان سراسر کشور در تالار مرکزی شهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 4564783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه