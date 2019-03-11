ارسال بیش از ۱۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره نماز و نیایش

رضا ابوذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین، اظهار کرد: این جشنواره در قالب فیلم کوتاه، عکس و فیلم نامه به همت انجمن سینمای جوان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه زمان برگزاری هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین مقرر بود در اسفندماه امسال برگزار شود، تصریح کرد: با تمهیدات اتخاذ شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم مقرر شد این جشنواره در اردیبهشت سال ۹۸ برگزار شود.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین، عنوان کرد: هنرمندان سراسر کشور با اهتمام جدی نسبت به این جشنواره یک هزار و ۴۱۴ اثر در سه بخش فیلم، فیلم نامه و عکس به دبیرخانه ارسال کردند.

وی سطح آثار ارسالی به دبیرخانه هشتمین جشنواره ملی نماز و نیایش را نسبت به دوره هفتم مورد توجه قرار داد و گفت: از نظر کمیت شمار آثار ارسالی با افزایش مواجه بوده است که نشان از موفق بودن این جشنواره در طول هفت دوره گذشته دارد.

ابوذر تعداد آثار ارسالی را به تفکیک فیلم، فیلم نامه و عکس را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: ۲۵۷ فیلم کوتاه، ۲۳۹ فیلم نامه و ۹۱۸ عکس از سوی هنرمندان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد.

وی با بیان اینکه مقدمات داوری آثار آغاز شده است، خاطرنشان کرد: به زودی داوری آثار صورت می‌گیرد و پس از اتمام داوری اسامی داوران اعلام می‌شود.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین خاطرنشان کرد: این جشنواره از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال ۹۸ با حضور جمعی از هنرمندان سراسر کشور در تالار مرکزی شهر برگزار می‌شود.