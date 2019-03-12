به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی دوشنبه شب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان داورزن برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دولت‌های مختلف به مردم خدمات ارائه کرده اند و نباید خدمات هیچ یک از دولت‌ها را نادیده گرفت اما باید بپذیریم که بروکراسی پیچیده اداری و قوانین مزاحم باعث عقب افتادگی کشور شده است.

وی افزود: باید در آغاز دهه پنجم انقلاب برای اداره کشور و پیشبرد برنامه ریزی ها در حوزه اقتصادی، راه دیگری را در پیش بگیریم و بنده هم خط شکن عرصه اقتصادی و رفع موانع خواهم بود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برخی تا دیروز می‌گفتند که کارآفرینان زالوصفت و غارتگر هستند در حالی که مبانی اسلام تاکید دارد کارآفرینان مجاهد اقتصادی به شمار می‌روند و باید آن‌ها را به خاطر تلاشی که در مسیر توانمندسازی مردم انجام می‌دهند، تکریم کرد.

وی گفت: داور زن باید به منطقه‌ای نمونه در حوزه اقتصادی تبدیل شود، مردم گروه‌های جناحی و سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. اگر نماینده‌ای برای آبادانی شهر، استان و کشور خود تلاش کرد، به او رأی دهیم و اگر نماینده‌ای به دنبال باندبازی بود و دعواهای جناحی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان را به راه انداخت، به او رأی ندهیم.

رزم حسینی بیان کرد: سالانه ۱۴۰ میلیارد تومان به مردم داورزن یارانه پرداخت می‌شود، از زمانی که پرداخت یارانه نقدی به مردم شروع شد تا به امروز حدود ۸ سال می‌گذرد و در این مدت مجموعاً حدود هزار میلیارد تومان یارانه به شما مردم پرداخت شده است. آیا این میزان یارانه پرداختی در قدرت اقتصادی مردم تأثیر مثبت داشته و جامعه را به لحاظ معیشتی توانمند کرده است؟

وی تاکید کرد: در آغاز دهه پنجم انقلاب باید سبک اداره کشور را تغییر دهیم، اگر در ۴۰ سال گذشته فقط زیرساخت فراهم کردیم، امروز باید زمینه را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران فراهم کنیم تا اشتغال زایی کنند و دولت فقط باید پشتیبان و حامی بخش خصوصی باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: برخی دل شأن خوش است که یارانه از دولت دریافت می‌کنند و برای گذران زندگی خود روی آن حساب باز می‌کنند در حالی که نمی‌دانند از یک طرف به آن‌ها ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت و از طرف دیگر چند برابر از جیب شأن می‌رود.



استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: تلاش دشمن بر این است که با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم را نسبت به حاکمیت و مقامات بدبین کنند اما نباید چنین اجازه‌ای به آن‌ها بدهیم.

