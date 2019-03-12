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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۹

استاندار خراسان رضوی:

کارآفرینان مجاهد اقتصادی به شمار می‌روند

کارآفرینان مجاهد اقتصادی به شمار می‌روند

سبزوار- استاندار خراسان رضوی گفت: کارآفرینان مجاهد اقتصادی به شمار می‌روند و باید آن‌ها را به خاطر تلاشی که در مسیر توانمندسازی مردم انجام می‌دهند، تکریم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی دوشنبه شب در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که در شهرستان داورزن برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دولت‌های مختلف به مردم خدمات ارائه کرده اند و نباید خدمات هیچ یک از دولت‌ها را نادیده گرفت اما باید بپذیریم که بروکراسی پیچیده اداری و قوانین مزاحم باعث عقب افتادگی کشور شده است.

وی افزود: باید در آغاز دهه پنجم انقلاب برای اداره کشور و پیشبرد برنامه ریزی ها در حوزه اقتصادی، راه دیگری را در پیش بگیریم و بنده هم خط شکن عرصه اقتصادی و رفع موانع خواهم بود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برخی تا دیروز می‌گفتند که کارآفرینان زالوصفت و غارتگر هستند در حالی که مبانی اسلام تاکید دارد کارآفرینان مجاهد اقتصادی به شمار می‌روند و باید آن‌ها را به خاطر تلاشی که در مسیر توانمندسازی مردم انجام می‌دهند، تکریم کرد.

وی گفت: داور زن باید به منطقه‌ای نمونه در حوزه اقتصادی تبدیل شود، مردم گروه‌های جناحی و سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. اگر نماینده‌ای برای آبادانی شهر، استان و کشور خود تلاش کرد، به او رأی دهیم و اگر نماینده‌ای به دنبال باندبازی بود و دعواهای جناحی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان را به راه انداخت، به او رأی ندهیم.

رزم حسینی بیان کرد: سالانه ۱۴۰ میلیارد تومان به مردم داورزن یارانه پرداخت می‌شود، از زمانی که پرداخت یارانه نقدی به مردم شروع شد تا به امروز حدود ۸ سال می‌گذرد و در این مدت مجموعاً حدود هزار میلیارد تومان یارانه به شما مردم پرداخت شده است. آیا این میزان یارانه پرداختی در قدرت اقتصادی مردم تأثیر مثبت داشته و جامعه را به لحاظ معیشتی توانمند کرده است؟

وی تاکید کرد: در آغاز دهه پنجم انقلاب باید سبک اداره کشور را تغییر دهیم، اگر در ۴۰ سال گذشته فقط زیرساخت فراهم کردیم، امروز باید زمینه را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران فراهم کنیم تا اشتغال زایی کنند و دولت فقط باید پشتیبان و حامی بخش خصوصی باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: برخی دل شأن خوش است که یارانه از دولت دریافت می‌کنند و برای گذران زندگی خود روی آن حساب باز می‌کنند در حالی که نمی‌دانند از یک طرف به آن‌ها ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت و از طرف دیگر چند برابر از جیب شأن می‌رود.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: تلاش دشمن بر این است که با بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مردم را نسبت به حاکمیت و مقامات بدبین کنند اما نباید چنین اجازه‌ای به آن‌ها بدهیم.
 

کد مطلب 4565800

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