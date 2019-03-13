مسائل کشور را بر نهج البلاغه عرضه کنیم/ کتاب حکمت و عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به آئین اختتامیه دوسالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه، شرایط و مسائل کشور را مهم دانست و جستجوی راه حل های علوی را برای عبور از بحران‌ها توصیه کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

نهج البلاغه، تجلی ناب اندیشه و جان ابر مرد هستی حضرت امیر المومنین (ع) است.

این گنجینه بی نظیر حکمت و عدالت از یکسو معارف والای توحیدی را در لطیف‌ترین واژگان و ژرف‌ترین معانی ارائه می‌کند و راه تأمل و اندیشه ورزی و کشف و شهود باطنی را برای درک اسماً و صفات حضرت حق و حقایق بیکران هستی باز می‌نماید و از سوی دیگر به زخم‌ها و دردهای کهن و معاصر انسانی می‌پردازد و با تبعیض، فریبکاری، ناراستی، دنیا ستیز دارد و بر حرمت و حقوق انسانی تاکید می ورزد و فضائل نفسانی و نوع دوستی و تعاون اجتماعی را مورد اهتمام ویژه قرار می‌دهد.

انقلاب اسلامی ایران، متأثر از آموزه‌های قرآن کریم و تعالیم نهج البلاغه آغاز شد و با هدایت امام خمینی و همت و مقاومت ملت ایران به پیروزی رسید اینک، پس از چهاردهه عبور با عزت از اوج و فرودها، همچنان در آغازین دهه پنجم انقلاب اسلامی نیازمند پرتو افشانی این کتاب جامع حکمت و عدالت هستیم. شرایط و مسائل عصر و کشور را برآن عرضه و یا بازاندیشی ها، هشدارها، راه حل های علوی را دوباره جست و جو کنیم.

جشنواره دو سالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه، فرصت مغتنمی است تا از این اقیانوس بی کرانه، نویسندگان و پژوهشگران و اندیشه ورزان، گوهرهای ناب معرفتی، اخلاقی، اجتماعی، تربیتی استخراج کنند و جامعه بشری به ویژه نسل جوان را بیش از گذشته با این خزانه پر گهر آشنا سازند.

از دست اندر کاران این اقدام والا سپاسگزارم.

خداوند این اهتمام ویژه را ماجور بدارد و عنایت مولی الموحدین را نصیب راه گرداند.

سید عباس صالحی