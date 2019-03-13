دنیا تشنه معارف نهج البلاغه است/ کتابی منبعث از ایمان و خردورزی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید جمال الدین دین پرور در اختتامیه نخستین دوره جایزه دوسالانه کتاب برگزیده نهج البلاغه که ۲۱ اسفند ماه در تالار وحدت برگزار شد، گفت: جایزه جهانی نهج البلاغه با حضور و شرکت محققان و نویسندگانی رقم خورد که آن‌را قلم زدند و آثاری را که امروز جایگاه خاصی دارد به وجود آوردند.

رئیس بنیاد نهج البلاغه افزود: هرانقلابی نیاز به منشوری دارد که بتواند آن را تحکیم دهد و استحکام انقلاب اسلامی ما، کتاب شریف نهج البلاغه بود.

وی ادامه داد: در دنیای امروز بعد از پیروزی انقلاب همه توجهات به نهضت عظیمی که به وجود آمده معطوف شد و نهج البلاغه به عنوان کتابی که در تاریخ ما مطرح است عرضه گردید.

وی تصریح کرد: نهج البلاغه نوشته حکیم و دانشمند فارغ از جامعه که در گوشه‌ای نشسته و مطالبی را گفته باشد نیست بلکه سخنان کسی است که در رأس حکومت بوده و خودش مجری احکام الهی در جامعه است. به عنوان مثال از عهد نامه مالک اشتر در سازمان ملل از آن به عنوان یک نمونه حکومت عدل محور و جامعه آرمانی نام برده‌اند.

رئیس بنیاد نهج البلاغه افزود: دنیا تشنه معارف نهج البلاغه است و مطالب آن در هر مکان و با هر زبانی مطرح شود مورد استقبال قرار می‌گیرد. این مجموعه توسط دانشمندان و محققان کار شده و رسانه‌ها نیز با استقبالی که از آن داشتند پیام آن را به دنیا رسانده‌اند که این کتاب تنها به شیعیان اختصاص ندارد بلکه مورد توجه تمام دنیا است.

آیت الله دین پرور افزود: مساله نهج البلاغه تنها مساله شیعه نیست بلکه در دنیا وقتی از حکومت عدل محور صحبتی به میان می‌آید این کتاب مورد توجه قرار می گیرد و ما باید بیش از گذشته به آن توجه کنیم و نسل جوان و جامعه و کارگزاران حکومت باید از این کتاب استفاده کنند.

در ادامه این مراسم فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نهج البلاغه به زعم بسیاری از محققان و نهج البلاغه پژوهان نام بسیار مبارک و صحیحی است. اما از نظر برخی ممکن است این عنوان، ناخواسته اذهان را به جای دیگری برده باشد که عملاً به نهج البلاغه ستم شده باشد.

وی ادامه داد: البته نهج البلاغه؛ (نهج) فکر، سیاست، دین داری، تربیت دینی، خداخواهی، دانش اجتماع و سیاست در جامعه دینی است. برخی نیز با برداشتی که از عنوان این کتاب ممکن است داشته باشند، چنین تصوری در ذهن نداشته باشند.

فقهی زاده ادامه داد: اگر کلام خداوند در آیات قرآنی از سطح علوی نزول پیدا کرد و بزرگترین کتاب آسمانی است و بی کم و کاست در دست مردم قرار دارد، نهج‌البلاغه نیز نشئه‌ای از نشئات وجودی امام علی (ع) است.

معاون قرآن عترت و زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد آور شد: حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه مفاهیم قرآنی را بازگو کرده است و نهج‌البلاغه اثری از امام علی (ع) است که در تک تک جملاتش می‌توان تفاسیر نور را ملاحظه کرد. بازگویی مفاهیم قرآن آن هم به زبان کسی که خود با پیامبری که وحی بر او نازل می‌شود هم نفس بوده و این بسیار ارزشمند است. نهج‌البلاغه در سخن حضرت علی (ع) نمایش باشکوهی است از اوج پرواز انسان و اینکه می‌توان در دنیا زندگی کرد اما صرفاً دنیوی نبود و می‌شود از دنیا توشه گرانقدر اندیشه و معنویت را بهره گرفت. نهج‌البلاغه بین توحید و سیاست و اندیشه دینی آشتی ایجاد کرده است.

فقهی‌زاده ادامه داد: نهج البلاغه یک کتاب فرامنطقی است. عده‌ای که شیفته مذهب مسلمانان هستند اما در ظاهر نسبتی با مکتب اهل بیت (ع) نداشتند شیفته این کتاب بودند. نهج‌البلاغه کتابی است نشأت گرفته از ایمان و خردورزی و اخلاق. آنچه مشترک بین تمام مسلمانان است قرآن است و یکی از تفاسیر این قرآن در نهج‌البلاغه آمده است.