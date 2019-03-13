به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دهقانی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه تخصصی اظهار داشت: نخستین کارگاه آموزشی و مانور تخصصی پایگاه‌های آتش نشانی دهیاری‌های استان بوشهر در محل فرمانداری شهرستان دشتستان برگزار شد.

وی افزود: این دوره با حضور رئیس گروه خدمات دفتر هماهنگی عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدرسان ملی، دهیاران و پرسنل آتش نشانی پایگاه‌های آتش نشانی روستاهای استان برگزار شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: این دوره در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده که در نوبت صبح مبانی مدیریت بحران و آشنایی با آتش و آتش نشانی و در نوبت عصر نیز آشنایی با تجهیزات آتش نشانی و مانور عملی اطفای حریق توسط اساتید آموزش داده شد.

دهقانی یادآور شد: دانش دهیاران و آتش‌نشانان باید ارتقا یابد و تلاش می‌کنیم با برگزاری چنین کارگاه‌های تخصصی، دانش علمی دهیاران و آتش‌نشانان را ارتقا دهیم.

مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری بوشهر گفت: هم اکنون ۱۵ پایگاه فعال آتش نشانی در سطح روستاهای استان بوشهر فعالیت دارند.