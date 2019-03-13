شهرک صنوف سمنان کلنگ زنی شد / استقرار ۱۱۰۰ واحد صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه و با حضور علی‌رضا آشناگر استاندار سمنان، احمد همتی نماینده سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس، معاونان استاندار و مسئولان ارشد استانی و شهرستانی شهرک صنوف سمنان با ظرفیت استقرار یک هزار و ۱۰۰ واحد صنفی کلنگ زنی شد.

شهردار سمنان در حاشیه این مراسم گفت: شهرک صنفی خدماتی توسط شهرداری سمنان و با اعتباری معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.

سید محمد ناظم رضوی با بیان اینکه این شهرک در زمینی به وسعت ۵۲ هکتار احداث می‌شود، ابراز کرد: امروز در حالی شاهد کلنگ‌زنی این مجموعه با حضور استاندار سمنان هستیم که با ایجاد این زیر ساخت، اصناف در شهر سمنان ساماندهی خوبی پیدا می‌کنند.

وی افزود: این پروژه با هدف ساماندهی مشاغل مزاحم و صنوف آلاینده سطح شهر سمنان اجرایی می‌شود و می‌تواند پس از اجرا یک هزار و ۱۰۰ واحد صنفی را در درون خود جای دهد.

شهردار سمنان گفت: واگذاری زمین و بهره برداری واحدهای صنفی در این مجموعه صنفی به صورت تفکیک شده و مدون، به مثابه یک اولویت شهرداری سمنان برای سال آینده انجام خواهد شد.