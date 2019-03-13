روش پلکانی معکوس برای بهبود معیشت کارگران در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای خانه کارگر استان سمنان بابیان اینکه مجلس حداکثر تلاش خود را به‌کار گرفته تا اختلافات در حقوق و دستمزدها از بین رود، ابراز داشت: برای اولین بار به منظور افزایش درآمدها و بهبود معیشت عموم مردم و کارگران، روش پلکانی معکوس برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده پیش بینی شده است.

وی ضمن بیان اینکه می‌کوشیم تا با به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارهای عملی در افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید فعلی مردم حفظ شود، اضافه کرد: به دنبال این هستیم تا افراد کم درآمد نیز از افزایش حقوق بهره‌مند شوند اما با این روش که در حقوق‌های بیشتر، این افزایش کمتر از سایر اقشار خواهد بود.

عضو خانه ملت با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها از جمله مسائلی است که باید بررسی، واکاوی و آسیب‌شناسی شود، ابراز داشت: در مجلس درخواست شد تا با مطرح کردن این مهم و با اجرای صحیح هدفمندی یارانه، افزایش منابع برای کشور حاصل شود و از این محل به اقشار کم‌درآمد یارانه بیشتری پرداخت کنیم.

همتی نبود ثبات و پشتکار در پیگیری مطالبات از سوی آن‌ها را یکی از مشکلات کارگران برشمرد و تصریح کرد: مشکلات پیش روی کارگران بیش از سایر اقشار دیگر جامعه است که البته در مجلس راه‌کارهای لازم برای حل آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه عمده رسالت خانه کارگر رسیدگی به حل مشکلات این بخش مهم از جامعه است امیدوارم با تعامل بیشتر بتوانیم در راستای احقاق حق کارگران نقش مهمی ایفا کنیم.