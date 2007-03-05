برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه هیات داوران این جشنواره آمده است: نگاهی به آثار برگزیده شده در جایزه ادبی پروین اعتصامی نشان می دهد که داوران رشته های مختلف با تیزبینی و موشکافی به بررسی و نقد آثار پرداخته اند و آثاری را برگزیده اند که جدا از جنسیت پدید آورانشان ، ارزش برگزیده شدن را داشته اند و امتیاز و برتری خود را از تلاش و همت و هنر نویسنده خود به دست آورده اند .
هیات داوران این پیروزی و فرزانگی را به جامعه ها و انجمن های جهانی که در پی الگوسازی برای زنان جامعه خویشند تبریک می گویند و امیدوار است که جایزه جهانی پروین اعتصامی نیز دایر گردد و لااقل تلاش های ارزشمند زنان کشورهای اسلامی را ارج نهند و الگوی شخصیتی زنان هنرمندی را که جامه پاکی پوشیده اند و در راه آرمان های بزرگ انسانی کوشیده اند ، به ایرانیان و جهانیان بشناساند .
براساس اعلام دبیرخانه جایزه، در حوزه شعر ، با توجه به حضور مستمر در عرصه ادبی کشور و خلق سروده های ارزشمند در زمینه های مختلف پس از بررسی ها خانم " پروین دولت آبادی " به عنوان پیشکسوت ادبی و چهره شاخص در میان بانوان معرفی می شود .
در حوزه داستان از راضیه تجار بواسطه 30 سال تجربه مستمر در ادبیات داستانی تقدیر شد. بر اساس اعلام داوران نتایج بخش های مختلف جایزه به این شرح اعلام شد:
بخش ترجمه
بهت و لرزه ( اثر املی نوتومب ) ، ترجمه موگه رازانی
بخش تحقیق و پژوهش
داغ گل سرخ ، دکتر کتایون مزداپور
امام حسین (ع ) در شعر معاصر عربی ، دکتر انسیه خزعی
بخش پایان نامه
بررسی و ویرایش و نگارش و نقد آن در فارسی، آتوما فروهی
داستان کودک
1- قدم یازدهم ، سوسن طاقدیس
2- دو فسقلی ، زهره پریرخ
3- یک نقاشی ، اکرم قاسم پور
داستان نوجوان
1- کسی که موهایم را شانه زد ، مژگان کلهر
2- خانواده آقای چرخشی ، طاهره ایبد
3- عکس چندم بابام ،عذرا جوزدانی
به گزارش مهر، فردا 15 اسفند مراسم اختتامیه جایزه در تالار وحدت برگزار می شود.
نظر شما