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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

در صدمین سال تولد شاعره ایرانی

برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی معرفی شدند

برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی معرفی شدند

دومین دوره جایزه ادبی پروین همزمان با یکصدمین سال تولد این شاعر نامی ایران روز سه شنبه 15 اسفند ماه در تالار وحدت برگزار می شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه هیات داوران این جشنواره آمده است: نگاهی به آثار برگزیده شده در جایزه ادبی پروین اعتصامی نشان می دهد که داوران رشته های مختلف با تیزبینی و موشکافی به بررسی و نقد آثار پرداخته اند و آثاری را برگزیده اند که جدا از جنسیت پدید آورانشان ، ارزش برگزیده شدن را داشته اند و امتیاز و برتری خود را از تلاش و همت و هنر نویسنده خود به دست آورده اند .

هیات داوران این پیروزی و فرزانگی را به جامعه ها و انجمن های جهانی که در پی الگوسازی برای زنان جامعه خویشند تبریک می گویند و امیدوار است که جایزه جهانی پروین اعتصامی نیز دایر گردد و لااقل تلاش های ارزشمند زنان کشورهای اسلامی را ارج نهند و الگوی شخصیتی زنان هنرمندی را که جامه پاکی پوشیده اند و در راه آرمان های بزرگ انسانی کوشیده اند ، به ایرانیان و جهانیان بشناساند .

براساس اعلام دبیرخانه جایزه، در حوزه شعر ، با توجه به حضور مستمر در عرصه ادبی کشور و خلق سروده های ارزشمند در زمینه های مختلف پس از بررسی ها خانم " پروین دولت آبادی " به عنوان پیشکسوت ادبی و چهره شاخص در میان بانوان معرفی می شود .

در حوزه داستان از راضیه تجار بواسطه 30 سال تجربه مستمر در ادبیات داستانی تقدیر شد. بر اساس اعلام داوران نتایج بخش های مختلف جایزه به این شرح اعلام شد:

بخش ترجمه 
بهت و لرزه ( اثر املی نوتومب ) ، ترجمه موگه رازانی

بخش تحقیق و پژوهش
داغ گل سرخ ، دکتر کتایون مزداپور
امام حسین (ع ) در شعر معاصر عربی ، دکتر انسیه خزعی

بخش پایان نامه
بررسی و ویرایش و نگارش و نقد آن در فارسی، آتوما فروهی

داستان کودک
1- قدم یازدهم ، سوسن طاقدیس
2- دو فسقلی ، زهره پریرخ
3- یک نقاشی ، اکرم قاسم پور

داستان نوجوان 
1- کسی که موهایم را شانه زد ، مژگان کلهر
2- خانواده آقای چرخشی ، طاهره ایبد
3- عکس چندم بابام ،عذرا جوزدانی

به گزارش مهر، فردا 15 اسفند مراسم اختتامیه جایزه در تالار وحدت برگزار می شود.

کد مطلب 457148

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