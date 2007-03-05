برگزیدگان دومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه هیات داوران این جشنواره آمده است: نگاهی به آثار برگزیده شده در جایزه ادبی پروین اعتصامی نشان می دهد که داوران رشته های مختلف با تیزبینی و موشکافی به بررسی و نقد آثار پرداخته اند و آثاری را برگزیده اند که جدا از جنسیت پدید آورانشان ، ارزش برگزیده شدن را داشته اند و امتیاز و برتری خود را از تلاش و همت و هنر نویسنده خود به دست آورده اند .

هیات داوران این پیروزی و فرزانگی را به جامعه ها و انجمن های جهانی که در پی الگوسازی برای زنان جامعه خویشند تبریک می گویند و امیدوار است که جایزه جهانی پروین اعتصامی نیز دایر گردد و لااقل تلاش های ارزشمند زنان کشورهای اسلامی را ارج نهند و الگوی شخصیتی زنان هنرمندی را که جامه پاکی پوشیده اند و در راه آرمان های بزرگ انسانی کوشیده اند ، به ایرانیان و جهانیان بشناساند .

براساس اعلام دبیرخانه جایزه، در حوزه شعر ، با توجه به حضور مستمر در عرصه ادبی کشور و خلق سروده های ارزشمند در زمینه های مختلف پس از بررسی ها خانم " پروین دولت آبادی " به عنوان پیشکسوت ادبی و چهره شاخص در میان بانوان معرفی می شود .

در حوزه داستان از راضیه تجار بواسطه 30 سال تجربه مستمر در ادبیات داستانی تقدیر شد. بر اساس اعلام داوران نتایج بخش های مختلف جایزه به این شرح اعلام شد:

بخش ترجمه

بهت و لرزه ( اثر املی نوتومب ) ، ترجمه موگه رازانی

بخش تحقیق و پژوهش

داغ گل سرخ ، دکتر کتایون مزداپور

امام حسین (ع ) در شعر معاصر عربی ، دکتر انسیه خزعی

بخش پایان نامه

بررسی و ویرایش و نگارش و نقد آن در فارسی، آتوما فروهی

داستان کودک

1- قدم یازدهم ، سوسن طاقدیس

2- دو فسقلی ، زهره پریرخ

3- یک نقاشی ، اکرم قاسم پور

داستان نوجوان

1- کسی که موهایم را شانه زد ، مژگان کلهر

2- خانواده آقای چرخشی ، طاهره ایبد

3- عکس چندم بابام ،عذرا جوزدانی

به گزارش مهر، فردا 15 اسفند مراسم اختتامیه جایزه در تالار وحدت برگزار می شود.