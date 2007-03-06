قارونی، کرمی و قربانی مدال طلا کسب کردند / مظاهری مغلوب حریف ازبکستانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های بوکس یادواره شهدای خلیج همیشه فارس که دربندرعباس جریان دارد،عصر امروزدیدارهای نهایی هفت وزن 57، 60، 64، 69، 75، 81، 91 و 91+ کیلوگرم برگزارشد و نفرات برتر این اوزان مشخص شدند.

در وزن 57 کیلوگرم بهادرسلطان اوف از ازبکستان با غلبه براسماعیل اف آذربایجانی مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد. در این وزن اسماعیل اف آذربایجانی نقره گرفت و جواد خوئی و امیرخاکی زاده هر دو ازکشومان مشترکا به مدال برنز دست یافتند.

در وزن 60 کیلوگرم هومن کرمی ازکشورمان با برتری مقابل مجتبی نیک سیر از ایران مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد. در این وزن چاندی مجتبی نیک سیر نقره گرفت و نورالدین چگینی از ایران و هاماجان بهادر از ازبکستان مدال برنز را از آن خود کردند.

در وزن 64 کیلوگرم ارشاد ماخمادوف از ازبکستان با پیروزی برابرمحرم ازآذربایجان به مدال طلا دست یافت و بوکسور آذربایجانی به مدال نقره قناعت کرد. سعید نوروزی از ایران و عبدالعزیز کورات غولو ازترکیه به مدال برنزاین وزن دست یافتند.

در وزن 69 کیلوگرم بهزادیچ یونوسوف از ازبکستان با پیروزی برناطق علی شو از آذربایجان مدال طلا را از آن خود کرد. در این وزن علی شو از آذربایجان نقره گرفت و مرتضی جعفری پور از ایران و عبدالمعین عزیز از سوریه مشترکا به مدال برنز دست یافتند.

در وزن 75 کیلوگرم رسولوف از ازبکستان با شکست حسن کارکردی از ایران به مدال طلای این وزن دست یافت. در این وزن کارکردی نقره گرفت و وهاب رستمنی از ایران و ساوازکایا از ترکیه مشترکا سوم شدند.

در وزن 81 کیلوگرم مهدی قربانی ازکشورمان با غلبه بر بهرام مظفر ازترکیه مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد. در این وزن بهرام مظفر از ترکیه نقره گرفت و اسماعیل سیلاه از اوکراین و همایون امیری از ایران مدال برنز را از آن خود کردند.

در وزن 91 کیلوگرم پویاسیکا از اوکراین با پیروزی برابرعلی مظاهری ازکشورمان به مدال طلا دست یافت تا مظاهری تنها به مدال نقره دست یابد. سومارقاسون از سوریه و فخرالدین مظاهری از ایران به مدال برنز این وزن دست یافتند.

در وزن 91+ کیلوگرم محمدرضا قارونی از ایران با شکست چایل چانگ ازچین با شایستگی به مدال طلای این وزن دست یافت. چانگ از چین نقره گرفت و جاسم دلاوری از ایران و قربان باکان از ترکیه مشترکا به مدال برنز دست یافتند.