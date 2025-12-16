صفایی بوشهری: حوزه درمان استان بوشهر مطابق با استاندارد توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار اعضای بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر اظهار کرد: حوزه سلامت، حوزه‌ای فوق‌العاده دانشی است و در بخش پیشگیری، درمان و تولید دارو نیازمند زیرساخت‌های استاندارد و آینده‌نگرانه هستیم. در این عرصه باید همواره ۱۰ تا ۱۵ سال جلوتر از زمان خود برنامه‌ریزی کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان تصریح کرد: اگرچه بوشهر نسبت به ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته، اما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است. با توجه به افزایش جمعیت استان، لازم است از هم‌اکنون برای تخت‌های بیمارستانی، مراکز تخصصی، منازل کادر درمان و تجهیزات پزشکی مطابق با استانداردهای بین‌المللی برنامه‌ریزی شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر ضرورت توجه ویژه به تولید دارو در استان تأکید کرد و گفت: بوشهر ظرفیت‌های کم‌نظیری در تولید داروهای دریایی، گیاهی و حتی داروهای نوین دارد. باید بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فعال کرد، چرا که تولید دارو هم اشتغال‌زاست و هم امنیت دارویی کشور را تقویت می‌کند.

وی پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و خاطرنشان کرد: هزینه‌های درمان بسیار سنگین است و پیشگیری، هم از آسیب به جامعه جلوگیری می‌کند و هم مانع هدررفت بیت‌المال می‌شود. بررسی علمی شیوع بیماری‌ها، از مشکلات دهان و دندان تا بیماری‌های استخوانی، قلبی و سرطان، و ارائه راهکارهای پیشگیرانه از وظایف مهم حوزه سلامت است.

وی فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد درمانی، استفاده از توان خیرین سلامت، توسعه بخش خصوصی و تربیت منابع انسانی متخصص را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: باید به دنبال کارهای ماندگار بود؛ اقداماتی که سال‌ها بعد نیز اثر آن در زندگی مردم دیده شود.