جمع آوری ۱۸۰۰ کیلوگرم پسماند خشک از مراکز غیرمجاز در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ تهران گفت: در راستای ساماندهی فعالیتهای غیرمجاز مرتبط با پسماند و ارتقای بهداشت محیطی، عملیات گسترده جمعآوری پسماندهای خشک در محدوده انتهای خلازیر ناحیه ۳ اجرا شد.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در این اقدام که با همکاری اداره مدیریت پسماند و عوامل اجرایی شهرداری ناحیه ۳ صورت گرفت، چهار دستگاه کامیون بهصورت همزمان به منطقه اعزام شد و در مجموع بیش از ۱۸۰۰ کیلوگرم پسماند خشک از مراکز غیرمجاز جمعآوری و از سطح ناحیه خارج شد.
احمد مهرابی تاکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز تفکیک پسماند و پاکسازی این نقاط، بهطور مستمر در دستور کار معاونت خدمات شهری قرار دارد و با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش استانداردهای محیط زیستی منطقه ادامه خواهد داشت.
