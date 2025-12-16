به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فلسطین کرونیکل با انتشار گزارشی در خصوص دلایل حمایت‌های رژیم صهیونیستی از نقشه آمریکا برای حمله نظامی علیه ونزوئلا با هدف تغییر نظام در این کشور نوشت: تل آویو می‌خواهد حتی به قیمت به خطر افتادن جان نظامیان آمریکایی، این اقدام انجام شود.

مراکز پژوهشی حامی رژیم صهیونیستی در آمریکا به انتشار مقالاتی در حمایت از غارت نفت ونزوئلا ادامه می‌دهند. اصرار اعضای این پژوهشکده‌ها بر حمله آمریکا علیه ونزوئلا تنها به ارتباط معارضان ونزوئلایی با منافع اسرائیل برنمی گردد بلکه چنین گام‌هایی در راستای اجرای خواسته‌های تل آویو برای نفوذ در خارج خاورمیانه صورت می‌گیرد.

در این گزارش آمده است، همه چیز مانند همان دورانی است که برای حمله به عراق زمینه چینی می‌شد. اسرائیل از حامیان برجسته حمله آمریکا به عراق بود اما در عین حال رژیم صهیونیستی در این حمله مشارکت نظامی نداشت. تحلیلگران حامی ترامپ با اشتیاق تمام از لزوم غارت منابع نفتی ونزوئلا مانند آنچه که در عراق رخ داد حرف می‌زنند.

توصیف نظام حاکم بر ونزوئلا به عنوان یک نظام به اصطلاح «تروریستی» در راستای زمینه چینی برای حمله به این کشور مانند عراق انجام می‌شود. اتهامات پوچی به این کشور در ارتباط با بحران فنتالین در آمریکا زده می‌شود. حامیان رژیم صهیونیستی کار را تا جایی پیش برده‌اند که می‌گویند نظام مادورو با حزب الله و حماس هم پیمان است و مدعی شده‌اند که آنها می‌خواهند حملاتی را علیه خاک آمریکا انجام دهند!

این اتهامات غیر منطقی و پوچ است. ماریا ماچادو معارض ونزوئلایی اخیراً در اوسلو مدعی شده که نیروهای حزب الله و حماس با آزادی کامل در این کشور فعالیت می‌کنند! این سخنان در کنار اعلام سرسپردگی وی به رژیم صهیونیستی به هیچ وجه تصادفی نیست.

علاوه بر این نتانیاهو بعد از شکست تلاش‌های آمریکا برای کشاندن تعداد دیگری از کشورهای عربی و اسلامی به توافقنامه‌های عادی سازی روابط، نگاه خود را به سمت کشورهای آمریکای لاتین دوخته است. این در حالی است که جریان‌ها و جنبش‌های فعال در آمریکای لاتین از دیرباز از آرمان فلسطین حمایت کرده‌اند. براندازی نظام ونزوئلا از این منظر برای تل آویو مهم است.