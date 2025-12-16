احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، در نشست بررسی راهکارهای اجرایی، تأمین منابع مالی و پیشبرد فرآیند احداث بیمارستان جامع و مجهز در شرق تهران، با بیان اینکه هماکنون چند مرکز درمانی مهم در شرق تهران در حال ارائه خدمات هستند، اظهار کرد: در این منطقه مراکز تخصصی از جمله مرکز تخصصی قلب و سایر واحدهای درمانی فعالاند و روزانه جمعیت قابل توجهی از شهروندان از خدمات آنها استفاده میکنند.
وی افزود: در حال حاضر سه مرکز اصلی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی در شرق تهران مشغول خدمترسانی هستند که شامل بیمارستان لواسانی، پلیکلینیک جشنواره و سایر واحدهای درمانی مرتبط است. این مراکز جزو مراکز پرتردد و پر مراجعه به شمار میروند و خدمات درمانی در آنها بهروز ارائه میشود.
بشیری با اشاره به قدمت برخی از این مراکز گفت: بیمارستان لواسانی از جمله بیمارستانهای قدیمی تهران است و یکی از برنامههای مهم، ارتقای ظرفیت و بهسازی این بیمارستان در همان محل موجود است. در عین حال، مصوبهای نیز وجود دارد که بر اساس آن احداث یک بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی جدید در محدوده منطقه ۴ پیشبینی شده تا پاسخگوی نیازهای فزاینده درمانی شهروندان باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر گستردگی جغرافیایی شرق تهران تصریح کرد: این محدوده از نظر وسعت، ظرفیت مناسبی برای توسعه زیرساختهای درمانی دارد. علاوه بر مراکز دولتی، بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی و پلیکلینیکهای تخصصی نیز در این منطقه فعال هستند، اما همچنان پاسخگوی حجم بالای تقاضا نیستند.
وی در ادامه با اشاره به نقش متولیان حوزه سلامت خاطرنشان کرد: متولی اصلی حوزه درمان، وزارت بهداشت است و انتظار میرود با ارائه مصوبات لازم و تأمین زیرساختها، زمینه احداث مراکز درمانی جدید در شرق تهران فراهم شود. سازمان تأمین اجتماعی نیز در چارچوب وظایف خود، خدمات درمانی را از طریق مراکز موجود ارائه میدهد.
بشیری تأکید کرد: پیگیری این مسائل در دستور کار جدی فرمانداری قرار دارد و مکاتبات لازم جهت فرایند قانونی صدور مجوز کاربری درمانی با سازمانها و کمیسیونهای مربوطه و نیز بسترسازی قانونی و اجرای عملیات با دستگاههای ذیربط انجام میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما، ارتقای سطح خدمات درمانی و پاسخگویی شایسته به مردم شرق تهران است. تحقق احداث بیمارستان جامع و مجهز، در کنار تقویت مراکز موجود، میتواند نقش مهمی در کاهش بار درمانی و افزایش رضایتمندی شهروندان ایفا کند.
