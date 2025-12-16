به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان در حالی روز چهارشنبه ۲۶ آذر برگزار می‌شود که رقابت در صدر و میانه جدول به اوج حساسیت رسیده است. پیروزی استقلال مقابل پالایش نفت آبادان در هفته گذشته جایگاه آبی‌پوشان را در صدر جدول تثبیت کرد و حالا تعقیب‌کنندگان با فاصله‌ای نه‌چندان زیاد در تلاشند این فاصله را جبران کنند. برنامه هفته هفتم چند دیدار مهم و سرنوشت‌ساز را در خود جای داده که می‌تواند معادلات جدول را دستخوش تغییر کند.

فولاد هرمزگان - استقلال تهران؛ آزمون سخت صدرنشین

استقلال تهران که با ۱۸ امتیاز صدرنشین لیگ است در یکی از دشوارترین دیدارهای فصل خود باید به مصاف فولاد هرمزگان رده سومی برود. شاگردان شهناز یاری در هفته ششم با پیروزی ارزشمند مقابل پالایش نفت آبادان بار دیگر قدرت خود را به رخ کشیدند و نشان دادند که همچنان مدعی اصلی قهرمانی هستند. با این حال فولاد هرمزگان که با ۱۳ امتیاز در جمع مدعیان قرار دارد تیمی منسجم و خطرناک به‌ویژه در بازی‌های خانگی محسوب می‌شود. این دیدار می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین بازی‌های نیم‌فصل نخست باشد؛ جایی که استقلال برای حفظ فاصله در صدر می‌جنگد و فولاد به دنبال نزدیک شدن به بالای جدول است.

پالایش نفت آبادان - ایران زمین ملارد؛ تلاش برای بازگشت

پالایش نفت آبادان پس از شکست مقابل استقلال به دنبال جبران و بازگشت به مسیر امتیازگیری است. آبادانی‌ها برای حفظ جایگاه خود در نیمه بالایی جدول نیاز مبرمی به پیروزی در این دیدار خانگی دارند. در سوی مقابل ایران زمین ملارد که هفته گذشته شکست سنگینی را تجربه کرده به دنبال ترمیم شرایط روحی و فنی خود است. این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت بالایی دارد و می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر آن‌ها در ادامه فصل ایفا کند.

گلبرگ تاکستان - مس رفسنجان؛ تعقیب صدر ادامه دارد

گلبرگ تاکستان با ۱۳ امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم جدول همچنان یکی از جدی‌ترین تعقیب‌کنندگان استقلال به شمار می‌رود. پیروزی پرگل این تیم در هفته ششم نشان داد که گلبرگ از آمادگی بالایی برخوردار است. آن‌ها در هفته هفتم میزبان مس رفسنجان خواهند بود؛ تیمی که با کسب نتایج قابل قبول حریفی دست‌وپا بسته نیست. گلبرگ برای باقی ماندن در کورس قهرمانی محکوم به پیروزی در این دیدار خانگی است.

هیئت فوتبال خراسان رضوی - مس کرمان؛ نبرد میانه جدول

مس کرمان که با پیروزی مهم هفته ششم روحیه مضاعفی گرفته در هفته هفتم میهمان هیئت فوتبال خراسان رضوی خواهد بود. کرمانی‌ها به دنبال تثبیت جایگاه خود در میانه جدول هستند و در مقابل میزبان امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی فاصله خود را با تیم‌های بالاتر کمتر کند.

ملی حفاری اهواز - پالایش نفت اصفهان؛ فرار از پایین جدول

دو تیم ملی حفاری اهواز و پالایش نفت اصفهان شرایط چندان مطلوبی در جدول ندارند و این دیدار برای هر دو حکم یک بازی شش امتیازی را دارد. پالایش نفت اصفهان پس از شکست هفته گذشته بیش از پیش به امتیاز نیاز دارد و ملی حفاری نیز به دنبال بهبود جایگاه خود است. نتیجه این مسابقه می‌تواند نقش مهمی در تغییر شرایط تیم‌های پایین جدول داشته باشد.

نفت امیدیه - سپاهان اصفهان؛ مصاف تیم‌های پرنوسان

در آخرین دیدار هفته هفتم نفت امیدیه میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود. نفت امیدیه با پیروزی هفته گذشته به شرایط بهتری رسیده و امیدوار است این روند را ادامه دهد. در سوی مقابل سپاهان که در هفته ششم به تساوی رضایت داد به دنبال بازگشت به مسیر برد است. این مسابقه می‌تواند یکی از دیدارهای غیرقابل پیش‌بینی هفته باشد.

برنامه هفته هفتم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

* پالایش نفت آبادان - ایران زمین ملارد

* فولاد هرمزگان - استقلال تهران

* گلبرگ تاکستان - مس رفسنجان

* هیئت خراسان رضوی - مس کرمان

* ملی حفاری اهواز - پالایش نفت اصفهان

* نفت امیدیه - سپاهان اصفهان