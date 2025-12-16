  1. استانها
حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی غلط است

شیروان_ فرهنگ ستون فقرات هویت ملی و انسجام اجتماعی است، بنابراین حذف یا کاهش بودجه فرهنگ غلط است.

