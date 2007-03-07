فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، بونو، فعال و ستاره راک، یک عنوان دیگر به کارنامه خود اضافه کرد: نخستین سردبیر مهمان مجله "ونیتی فیر". خواننده و رهبر گروه U2 سردبیر افتخاری شماره ماه ژوئیه این مجله خواهد بود که با مضمون آفریقا منتشر می شود. گریدن کارتر، سردبیر ونیتی فیر در بیانیه ای اعلام کرد: "مدتی بود به انتشار یک شماره ویژه درباره آفریقا فکر می کردیم و طی این بحث ها صحبت بونو به میان آمد. او به این موضوع هم علاقه مند است و هم اطلاعات زیادی دارد."





بونو (راست) و گریدن کارتر

اسوشیتدپرس گزارش داد بونو ماه مه گذشته سردبیر مهمان روزنامه ایندیپندنت در لندن بود و مطالبی درباره ایدز در آفریقا، فقر و گرم شدن جهانی منتشر کرد. خواننده 46 ساله ایرلندی در این زمینه گفت: " به عنوان سردبیر مهمان، می خواهم آفریقا یک ماجرا باشد، نه یک بار سنگین. هر روز پنج هزار آفریقایی بر اثر یک بیماری قابل جلوگیری و قابل درمان می میرند (ایدز). اگر گریدن، تیم او و من موفق شویم، مردم اطلاعات بیشتری درباره به هدر رفتن روزانه این زندگی های شریف، ماجراجو و خوش بینانه پیدا می کنند."با هشدار وکلای یوکو اونو، بیوه جان لنون، آغاز نمایش جهانی "سه روز در زندگی"، مستندی درباره خواننده مقتول گروه بیتلز به تعویق افتاد. وکلای اونو گفتند او با نمایش عمومی این مستند موافقت نکرده است. "سه روز در زندگی" قرار بود روز گذشته در آکادمی برویک در لندن به نمایش درآید. این مستند دو ساعته که مقطعی مهم از زندگی لنون را بر می گیرد، با استفاده از تصاویری از داخل آپارتمان لنون ساخته شده است.تصاویر را تونی کاکس، همسر سابق اونو طی سه روز در فوریه 1970، تقریبا دو ماه پیش از جدایی او از بیتلز فیلمبرداری کرده است. ری تامس، مدیر تولید "سه روز در زندگی" و همکار او جان فالن وقتی نتوانستند اجازه نمایش این فیلم مستند در سینماها را از بونو بگیرند، تصمیم گرفتند فیلم را در مدارس و دانشکده ها نمایش بدهند و قرار بود این کار از آکادمی برویک آغاز شود. لنون در هشتم دسامبر 1980 هنگام بازگشت به خانه با شلیک گلوله مردی جوان به نام مارک دیوید چپمن کشته شد. او هنگام مرگ 40 سال داشت.شنل قهوه ای رنگ شخصیت اوبی وان کنوبی در مجموعه فیلم های "جنگ های ستاره ای" که سال ها در یک انبار نگهداری و فراموش شده بود، در یک حراجی یادگاری های سینمایی و تلویزیونی در آمریکا به قیمت 104 هزار دلار فروخته شد. الک گینس در نقش بن اوبی وان کنوبی در "جنگ های ستاره ای"، این شنل کلاه دار را به تن داشت. این شنل 30 سال در یکی از انباری های استودیو بود، تا اینکه سال گذشته پیدا شد. از دیگر یادگاری های مهم تر این حراجی می توان به لباس چین دار مل گیبسن در "دلاور" و ژاکت جیمز باند در فیلم "تاندربال" اشاره کرد.به گزارش رویترز، در حالی که هالیوود با اعطا جایزه اسکار از مارتین اسکورسیزی و فیلم او "مردگان"، تقدیر کرد، خانواده کسانی که در زندگی واقعی به دست گروه های تبهکار ایرلندی مقیم بوستن، کشته شدند یا تحت شکنجه قرار گرفتند، از این موضوع ناراحت هستند. بسیاری از آنها حاضر به دیدن روایت هالیوود از زندگی جیمز "وایتی" بالگر، گانگستر فراری نشدند. کریستور مکلنتیر که برادرش در 1984 به دست گروه بالگر کشته شد می گوید: "فیلم این مخلوق را مثل یک قهرمان تصویر کرده است. برادرم را هشت ساعت روی صندلی بسته بودند و گوشت تن او را می کندند. او التماس می کرد یک گلوله در مغزش خالی کنند."بالگر که در 19 مورد متهم به قتل بود، از 23 دسامبر 1994 فراری است. گفته می شود او با گروهی از ماموران پلیس فدرال ارتباط داشته و برای آنها جاسوسی می کرده است. خانواده مکلنتیر در سال 2001 با شکایت به دادگاه فدرال، ماموران رده بالا اف بی آی در بوستن را متهم کردند که از جنایات بالگر و گروهش مطلع بودند، اما از آنها محفاظت می کردند تا درباره مافیای ایتالیایی برای اف بی آی خبرچینی کنند.هووی کار، یکی دیگر از اهالی بوستن می گوید، در زندگی واقعی کسی مانند شخصیت لئوناردو دی کاپریو در فیلم نبود که درون گروه تبهکار ـ که در فیلم جک نیکلسن نقش رهبر آنها را بازی می کند ـ نفوذ کند. کار می گوید: "در آن داستان هیچ آدم خوبی نمی دیدید." در نسخه دی وی دی "مردگان" که اخیرا به بازار آمده، یک مستند 21 دقیق ای درباره بالگر گنجانده شده است.اسکورسیزی در این دی وی دی بین شخصیت فرانک کاستلو با بازی نیکلسن و گانگستر بوستن در زندگی واقعی فرق می گذارد. او می گوید: " به هیچ عنوان نمی گوییم فرانک کاستلو با الگوبرداری از وایتی بالگر طراحی شده، اما اجازه بدهید این طور بگویم: ما با این شخصیت و موقعیت راحت بودیم، برای اینکه می دانستیم واقعی است."خبرگزاری فرانسه گزارش داد، انجمن سینما آمریکا (MPAA) اعلام کرد درآمد حاصل از فروش جهانی فیلم های آمریکایی در سال 2006 به 8/25 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با 3/23 میلیارد دلار سال 2005، حدود 11 درصد افزایش داشت. در سال 2006 تولیدات جدید آمریکایی 607 فیلم، 58 فیلم بیشتر از سال 2005 بود.