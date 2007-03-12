عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در برنامه 5 ساله چهارم توسعه پیش بینی شده بود که سالانه 20 درصد خصوصی سازی شرکت های دولتی به مردم واگذار شود که متاسفانه این رقم امسال فقط 7 درصد تحقق یافته است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: متاسفانه مدیران دولتی در واگذاری صنایع به بخش خصوصی، کارخانه ها و شرکت های متضرر را برای فروش و خصوصی سازی عرضه کردند که عدم عرضه صنایع سود ده در خصوصی سازی و تحقق اصل 44 ، موجب شکست این طرح شده است.

یوسفیان یادآور شد: نمونه این اقدام در شهرستان آمل واگذاری کارخانه متضرر شده نساجی بابکان آمل به بخش خصوصی بوده که مجددا دولت این کارخانه را در اختیار گرفت.

وی با بیان اینکه سیاست خصوصی سازی کاهش تصدی گری دولت در این بخش است؛ خاطر نشان کرد: متاسفانه با واگذاری شرکت های دولتی به بخش های خصوصی، اما همچنان سایه دولت در این واحدها دیده می شود.