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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۶:۳۰

در گفتگو با مهر تشریح شد؛

سازوکار اپراتورهای مجازی «سیما»/ متولی «شی نما» و «شی نمک» کیست؟

سازوکار اپراتورهای مجازی «سیما»/ متولی «شی نما» و «شی نمک» کیست؟

معاون توسعه و فناوری رسانه ملی درباره سازوکار عملکرد سرویس های ارائه محتوای «شی جام»، «شی نما»، «شی نمک» و... در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.

رضا علیدادی معاون توسعه و فناوری صداوسیما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اپراتورهایی که همچون شبکه‌های تلویزیون در فضای مجازی و تحت اپلیکیشنهای پخش برنامه‌های تلویزیونی در دسترس مخاطب قرار دارند توضیحاتی ارائه و بیان کرد: سازمان صداوسیما با هشت اپراتور قرارداد دارد تا بتواند شبکه‌های خود را سرویس دهی کند، این اپراتورها مثل آیو، لنز و شیما (که مرتبط با صداوسیماست) وظیفه سرویس رسانی به مردم در فضای اینترنت را بر عهده دارند.

وی با اشاره به شبکه‌هایی مثل «شیء جام»، «شی نما»، «شی نمک» و… که در اپلیکیشنهایی مانند تلوبیون در دسترس قرار گرفته ادامه داد: سرویس‌های شبکه‌های زنده تلویزیونی و همچنین پخش برنامه‌های ضبط‌شده شبکه‌ها در فضای مجازی از جمله فعالیت‌های این اپراتورهاست. این مجوز سال گذشته توسط رئیس صداوسیما به هشت اپراتور سپرده شد که البته فعالیت‌هایشان زیر نظر معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما تعریف می‌شود.

علیدادی گفت: این سرویس‌ها برای فضای مجازی در نظر گرفته شده‌اند و همانطور که فرستنده‌ها وظیفه سیگنال رسانی را بر عهده دارد اینها هم وظایفی در فضای مجازی دارند که هم زنده و هم تولیدی به پخش محتوا می‌پردازند، همچنین محتوای وی او دی نیز بر عهده آنهاست.

معاون توسعه و فناوری صداوسیما در پایان تصریح کرد: اینها شبکه‌های جدیدی نیستند اما ممکن است سرویس دهی های جدیدی هم داشته باشند مثلاً شیء جام پخش فوتبال را بر عهده دارد و یا اپراتوری برای پخش برنامه‌های کودک و سریال‌ها طراحی شده است که همه اینها به مخاطب قابلیت‌های زیادی می‌دهد که بتواند در فضای مجازی از این اپراتورها استفاده کند.

کد مطلب 4595143
عطیه موذن

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