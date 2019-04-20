به گزارش خبرنگار مهر، سودابه سوداگر مدیر اداره سلامت شهرداری منطقه یک تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره سلامت و خانه‌های سلامت محلات ۲۷ گانه شمال تهران به مناسبت هفته ملی سلامت که از ۱ الی ۷ اردیبهشت ماه با شعار «مراقبت‌های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت» برگزار می‌شود.

سوداگر گفت: با هدف توسعه فرهنگ سلامت و اطلاع رسانی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی، همکاری‌های بین بخشی در اجرای برنامه‌های سلامت محور، همکاری‌های سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعال در حوزه سلامت اقدام به برگزاری برنامه‌های ویژه سلامت محور در سطح منطقه می‌نماید.

وی بیان داشت: در همین راستا گذر سلامت به مدت ۵ روز از ۲ الی ۶ اردیبهشت از ساعت ۹ الی ۱۳ در پیاده راه شریعتی منتهی به میدان قدس با مشارکت شبکه بهداشت و درمان شمیرانات، نیروی انتظامی، بهزیستی شمیرانات، بیمارستان نور افشار، بیمارستان مسیح دانشوری، پایگاه خدمات بهداشتی دزاشیب، مرکز مشاوره راز خوشبختی و انجمن معتادان گمنام اجرا و کارشناسان سلامت به ارائه مشاوره‌های پزشکی، روانشناسی، ترک اعتیاد، تغذیه، مامایی، کودک، غربالگری قند و فشار خون، پیشگیری از رفتارهای پر خطر و … به مراجعین می‌پردازند.

سوداگر افزود: از دیگر فعالیت‌های اداره سلامت در این هفته برگزاری سلسله نشست‌های گفت و گو در شهر، بازی‌های نشاط سالمندی، بازی‌های ویژه افراد دارای معلولیت، نمایش‌های میدانی، جشنواره غذا به نفع مددجویان، کلاس و کارگاه‌های آموزشی در جهت ارتقا سواد سلامت شهروندان، همایش منطقه‌ای و تقدیر از فعالان، ذینفعان و شرکای اجتماعی، ارائه خدمات سلامت محور به افراد محروم و بی بضاعت در محلات کمتر برخوردار و برپایی ایستگاه سلامت در میادین میوه و تره بار است