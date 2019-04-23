مهلت شرکت درجشنواره چلچراغ آسمانی تمدید شد

به گزارش خبرنگارمهر، جشنواره چلچراغ آسمانی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار این جشنواره تا ۷ اردیبهشت ماه تمدید شده است و علاقه مندان در چند بخش می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

این جشنواره صرفاً در قالب آثار ویدیوئی برگزار می‌شود و فراخوان، دریافت، نمایش و داوری آن در پنج بخش زیر انجام خواهد شد:

آوانمای قرآنی

تولید کلیپ، فتوکلیپ و قطعات کوتاهی که از ترکیب صوت و تصویر آیات قرآن، تواشیح، هم خوانی و آموزه‌های قرآنی تولید شده و با جلوه‌های هنری به آن جذابیت بخشیده‌اید. حداکثر زمان اثر ۳۰۰ ثانیه در نظر گرفته شده است.

کلیپ داستانی

تولید کلیپ با مضمون و محتوای آیات و روایات قرآنی که مرتبط با سبک زندگی کنونی باشد. حداکثر زمان اثر ۳۰۰ ثانیه در نظر گرفته شده است.

پویانمایی و موشن گرافیک

تولید انیمیشن یا موشن گرافیک که دارای پیام و محتوای متناسب و مرتبط با آیات و روایات قرآنی باشد. حداکثر زمان اثر ۳۰۰ ثانیه در نظر شده است.

مستند مردمی

ارائه فیلم‌های کوتاه و مستند با محتوای فعالیت‌های قرآنی، گزارش تصویری، گفت وگوی تصویری که به نوعی مرتبط با فعالیت‌های قرآنی باشد. حداکثر زمان اثر ۳۰۰ ثانیه در نظر گرفته شده است.

غنچه‌های قرآنی

علاقه مندان می‌توانند از تلاوت قرآن، اذان و اقامه نماز کودکان و نوجوانان خود فیلم تهیه کرده و آن اثر را ارسال کنند.