راهنمای ثبت غرفه فرهنگی در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا سوم خرداد ۹۸ برگزار میشود و با توجه به اینکه یکی از بخشهای نمایشگاه قرآن، بخش فروش است، سایت نمایشگاه برای درخواست غرفه در این بخش فعال شده که متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی نمایشگاه قرآن به نشانی iqfa.ir نسبت به ثبت نام در این بخش اقدام کنند.
غرفههای بخش فروش شامل بخش ناشران، محصولات فرهنگی، عفاف و حجاب و محصولات دیجیتال است که برخی ضوابط برای حضور متقاضیان در این بخشها نیز در سایت نمایشگاه تشریح شده است.
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