واحدهای صنعتی کشور به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی شامگاه روز پنجشنبه در حاشیه اولین جلسه کارگروه مشترک ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی و کارگروه استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: کمک‌ها به واحدهای صنعتی فقط پول و منابع مالی نیست، بلکه می‌توان در دیگر حوزه‌ها از جمله تدارک مواد اولیه، مشاوره، بازاریابی، مدیریت و… کمک انجام داد. همه این اقدامات دست به دست هم می‌دهند و چرخ صنعت را به حرکت در می‌آورند.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد ۲۰ درصد توفیقات مربوط به حوزه صنعت است. ۸۰ درصد دیگر حلقه‌های قبل و حلقه‌های بعد است. اینها کمک می‌کند تا کسب و کار به توفیق واقعی خود برسد.

مقیمی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز ۷ اصل که مراحل تصمیم گیری آن‌ها به جمع‌بندی رسیده و بالغ بر ۱۸ تصمیم بود مدنظر قرار گرفت که این ها عمدتاً در حوزه بانکی، رفع موانع در حوزه تأمین اجتماعی، حوزه مالیات، حوزه گمرک و مسائلی از این دست بود.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با ارتباطی که در همین جلسه با مدیران سطح ملی در حوزه‌های مختلف برقرار شد، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدها حل شد که به عنوان مصوبه جلسه لحاظ گردید.

وی ادامه داد: بخش دیگر نیز قرار شد که از طریق استان پیگیری و تصمیمات لازم اتخاذ شود با توافقاتی که در سطح ملی انجام شده و اختیاراتی که از سوی وزیر با هدف تحقق رونق در سال رونق تولید به ستاد تسهیل داده شده است، پیش‌بینی ما این است که بتوانیم مسائل و مشکلات صنعت استان مرکزی و کشور را رفع کنیم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برنامه ریزی کرده ایم که حداقل ۵۲ جلسه ستاد تسهیل را در همه استان‌ها در سال جاری برگزار کنیم که فکر می‌کنم این جلسات تحقق رونق تولید را عملیاتی کند.