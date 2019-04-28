به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی شنبه شب با حضور در جلسه علنی شورای شهر قزوین که به مناسبت روز ملی شوراها صورت گرفت، جذب سرمایه‌گذار، تسهیل در روند سرمایه‌گذاری، جانمایی و استقرار فرودگاه در قزوین، اجرای طرح شهر الکترونیک، تعبیه قطار شهری و حومه را نیز در شمار مهم‌ترین مطالبات مردم از مجموعه مدیریت شهری خواند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت جوانان را امری مهم و در خور توجه دانست و در پاسخ به سوال قافله‌باشی، عضو شورای شهر در خصوص نحوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، توضیح داد: اجرای این قانون مورد توجه مجلس است و در حال حاضر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که به دریافت گزارش عملکرد تمامی وزارتخانه‌ها در اجرای این قانون می‌پردازد.

محمدی از شهرداری قزوین برای برگزاری جشنواره‌های نوروزی و ایجاد هم‌افزایی و انسجام بین دستگاه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: شهرداری با اجرای برنامه‌های نوروزی خود تا حدود زیادی هدف مهم «تبدیل قزوین به مقصد گردشگری» را محقق کرد.

وی همچنین اقدامات بهنگام مدیریت شهری در مهار سیلاب اخیر را ارزشمند خواند و نجات جان شهروند سقوط کرده در رودخانه را حاکی از اقدامات پیشگیرانه این مجموعه دانست.

این مسئول از توزیع خدمات در مناطق مختلف شهری از جمله احداث فرهنگسراها و خانه‌های ورزش به‌عنوان اقدامات ستودنی شهرداری یاد کرد و ادامه داد: احداث کمربندی شهر باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.

محمدی از نگاه مجموعه مدیریت شهری به حوزه‌های ورزشی و هنری قدردانی و خاطرنشان کرد: ایجاد مسیر دوچرخه‌سواری، جاده سلامت و تاکید بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی موید رویکرد مناسب این مجموعه در توجه به مسائل مختلف شهری است.

این نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از برگزاری ده‌ها جلسه در خصوص توجه به پروژه بوستان فدک در سطح مدیران کشوری خبر داد و اذعان کرد: علیرغم تلاش‌ها و رایزنی‌های به عمل آمده در خصوص تخصیص بودجه مناسب به این پروژه، در نهایت در جلسه علنی مجلس متوجه عدم تخصیص بودجه‌ای به این پروژه شدیم.

وی از تخصیص پنج هزار تن قیر به‌منظور بهسازی، مرمت و آسفالت ۹ محور اصلی شهر خبر داد و گفت: در حد بضاعت خود برای رفع مسائل شهری تلاش خواهیم کرد.

محمدی همچنین در خصوص عدم رفع مشکلات مربوط به خیابان شهید انصاری شرقی و محله بلاغی مطرح کرد: در این خصوص چانه‌زنی‌های زیادی به عمل آوردیم اما متأسفانه پکیج پیشنهادی که در داخل استان تهیه شده بود نتوانست از عهده اقناع مسئولان کشوری برآید؛ با این حال

آماده برگزاری جلسه مشترک بین مسئولان کشوری و مدیران شهری قزوین برای تلاش مجدد در راستای جلب نظر آنها به راه‌حل‌های تخصصی و مورد نظر مجموعه مدیریت شهری هستیم.

وی به تهاتر برخی از بدهی‌های شهرداری در گذشته اشاره کرد و از مجموعه مدیریت شهری خواست بدهی این مجموعه به بانک‌شهر را منعکس کنند تا مدلی برای تهاتر این آن و رفع مشکل شهرداری در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت بازسازی بافت فرسوده شهر قزوین که شامل ۱۱ محله می‌شود، از تخصیص ۳۸ میلیارد تومان برای بازسازی بافت فرسوده قزوین خبر داد و افزود: تخصیص این اعتبار در شرایط اقتصادی فعلی، اقدام ارزنده‌ای است که نشان از تلاش‌های صورت گرفته دارد.

محمدی با تأیید پیشنهاد عضو شورای شهر قزوین مبنی بر ایجاد دبیرخانه حفظ باغات سنتی، بر لزوم حفظ و نگهداری این اثر طبیعی ثبت‌شده تاکید کرد و از آمادگی خود برای نشست مشترک بین مدیران استان از جمله مدیران مجموعه مدیریت شهری و سازمان میراث فرهنگی استان با مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور خبر داد.

این وکیل مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی انتقال خط لوله نفت و گاز به خارج از شهر قزوین را امری ضروری خواند و بیان کرد: انتقال این خطوط اقدام عظیمی است که اجرای آن را به زودی از مسیر در نظر گرفته شده در کنار ورزیران و حاشیه اتوبان شاهد خواهیم بود.

این مسئول در خصوص عدم توجه به پیوست زیست‌محیطی در پروژه دهکده طبیعت که توسط یکی از اعضای شورای شهر مطرح شد، توضیح داد: طبق قانون تمام در پروژه‌ها باید پیوست‌های مورد نیاز موردتوجه قرار گیرد و در صورت عدم رعایت قانون، این موارد از قابلیت پیگیری و تشکیل پرونده برخوردار خواهند شد.

وی بیان کرد: دو لایحه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و نیز تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری در دستور کار مجلس و در نوبت رسیدگی قرار دارد که با امضای ۵۰ نفر از نمایندگان می‌توان فوریت آن را برای طرح در صحن علنی مجلس اخذ کرد اما تصویب آن به چگونگی سوگیری‌های جمیع نمایندگان به شرایط فعلی جامعه بستگی دارد.

این نماینده مردم البرز، آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی مبنی بر تخصیص بخشی از این درآمد به شهرداری‌ها را ضروری دانست و ادامه داد: اقدامات لازم برای پرداخت سهم شهرداری قزوین از این درآمد به عمل خواهد آمد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی دغدغه یوسفی، عضو شورای شهر قزوین مبنی بر عدم انطباق وظایف و حدود اختیارات شورای شهر دغدغه‌ای به‌جا خواند و افزود: مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را در دست بررسی دارند و نتایج آن به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.

وی انتقال پادگان مستقر در داخل شهر قزوین به بیرون از شهر را نیز خواسته و دغدغه به‌حق یوسفی خواند و مطرح کرد: انتقال این پادگان به بیرون از شهر و مکان‌یابی آن پروژه‌ای دشوار و زمان‌بر است که در حال حاضر اجرای آن خارج از توان دولت بوده و حصول این نتیجه نیازمند استفاده از پتانسیل بخش خصوصی است.



محمدی همچنین در پاسخ به دغدغه فصیحی‌رامندی، عضو شورای شهر در خصوص عکس‌العمل نمایندگان مجلس نسبت به گرانی و رفع مشکلات اقتصادی کشور، به حدود پنج تذکر کتبی و شفاهی خود در این زمینه اشاره کرد و گفت: همچنین در نطق خود در مجلس به این مساله اشاره داشته و این چالش را به‌عنوان حقی از مردم بر گردن خود

دانسته و آن را فارغ از نگاه جناحی در سوال از رئیس جمهوری مطرح کردم.

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به دیگر دغدغه فصیحی در خصوص عدم اتمام مرخصی مسئولان از جمله رئیس‌جمهوری و استاندار یکی از استان‌ها در هنگام بروز سیل، گفت: تمام مسئولین ذیربط از جمله وزیر کشور، رئیس ستاد بحران کشور، وزیر راه و شهرسازی و … همگی به مجلس فراخوانده شده و مورد سوال قرار گرفتند.

وی همچنین با بیان این مطلب که کمیسیون عمران مجلس در بحران مربوط به بروز سیلاب ورود کرد و می‌توان گفت بدون دخالت مجلس، نتایج فعلی حاصل نمی‌شد، از اعزام گروه‌هایی به استان‌های سیل‌زده از جمله لرستان، خوزستان و شیراز به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف در ساماندهی بحران یادشده خبر داد.

