نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۲۵۰ ریال و هر یورو نیز ۴۶ هزار و ۸۸۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۱۸۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۲۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۳۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۷۱ ریال، روپیه هند ۶۰۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۹۸۰ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۹ هزار و ۶۵۳ ریال، صد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۶۳۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۴ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۱۷۴ ریال قیمت خورد.

برای امروز همچنین نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۹۸۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار ۹۲۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۷۱ ریال، روبل روسیه ۶۴۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۵۶۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۳۵ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۹۸۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۹۳ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و صد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۴۰۳ ریال تعیین شد.

افزون بر این نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۶ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۴۲ ریال، صد بات تایلند ۱۳۱ هزار ۵۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۶۲ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۲۴۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۳ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۵۴۵ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۹۰۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۶۲۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.