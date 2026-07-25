مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز موج گرمای تابستانه در استان اردبیل از ابتدای هفته نخست مردادماه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، روند افزایشی دمای هوا در شمالغرب کشور از شنبه آغاز میشود و استان اردبیل نیز تحت تأثیر این سامانه گرم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: اوج این موج گرما در روز یکشنبه (۴ مرداد) خواهد بود و افزایش دما نسبت به روزهای پایانی تیرماه کاملاً محسوس خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با تشریح شرایط جوی حاکم بر منطقه گفت: از دیدگاه سینوپتیکی، تضعیف سامانه پرفشار سطح زمین همزمان با تقویت و گسترش پرارتفاع جنبحارهای در ترازهای میانی جو، موجب استقرار هوای گرم و پایدار بر فراز شمالغرب کشور شده است. این شرایط با آسمانی غالباً صاف، تابش شدید خورشید و فرونشینی هوا همراه خواهد بود و در نتیجه افزایش قابل توجه دمای بیشینه در سطح استان را به دنبال خواهد داشت.
کوهی ادامه داد: بر اساس پیشبینیها، در روز یکشنبه بیشینه دمای هوا در مناطق گرمسیر استان به ۳۸ تا ۴۳ درجه سلسیوس خواهد رسید. همچنین در مناطق مرکزی استان و شهرستان خلخال، بیشینه دما بین ۳۴ تا ۳۸ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
وی افزود: انتظار میرود روز یکشنبه گرمترین روز نیمه نخست مردادماه و احتمالاً یکی از گرمترین روزهای تابستان امسال در استان اردبیل باشد.
کوهی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی خاطرنشان کرد: با توجه به آسمان صاف و تابش مستقیم آفتاب، خطر گرمازدگی، آفتابسوختگی و قرار گرفتن در معرض پرتو فرابنفش (UV) افزایش مییابد؛ بنابراین از شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان، بیماران و افرادی که در ساعات گرم روز در فضای باز فعالیت میکنند، درخواست میشود ضمن خودداری از تردد و فعالیتهای غیرضروری در ساعات اوج گرما، مصرف مایعات کافی و رعایت توصیههای بهداشتی را در اولویت قرار دهند.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل درباره روند دما در روزهای آینده نیز گفت: هرچند طی روزهای دوشنبه و سهشنبه (۵ و ۶ مرداد) از شدت گرما در مناطق مرکزی استان و شهرستان خلخال تا حدودی کاسته خواهد شد، اما از اواخر سهشنبه تا پایان هفته، موج گرمای دیگری با شدت کمتر استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی با اشاره به دورنمای دمایی مردادماه افزود: بر اساس پیشبینیهای ماهانه، میانگین دمای مردادماه در استان اردبیل حدود یک تا دو درجه سلسیوس بالاتر از نرمال اقلیمی خواهد بود که نشاندهنده تداوم شرایط گرمتر از میانگین بلندمدت است.
کوهی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان گفت: با توجه به گستردگی این موج گرما، لازم است تمهیدات لازم برای مدیریت افزایش مصرف آب و برق، پیشگیری از وقوع آتشسوزی در مراتع و عرصههای طبیعی و کاهش مخاطرات ناشی از گرمای شدید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
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