به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مومنی شامگاه جمعه در همایش «مهاجر حقیقت» که به مناسبت بزرگداشت حضرت سلمان فارسی در مسجد سلمان فارسی قم برگزار شد، اظهار کرد: سلمان فارسی برای دستیابی به حقیقت، رنج‌ها و سختی‌های فراوانی را پشت سر گذاشت و سال‌های طولانی در مسیر شناخت حق گام برداشت تا سرانجام به اسلام مشرف شد.



این سخنران مذهبی افزود: این مسیر دشوار، بیانگر روحیه حقیقت‌طلبی سلمان فارسی بود و همین ویژگی، او را به یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام تبدیل کرد.



مومنی بیان کرد: سلمان فارسی پس از پذیرش اسلام، به جایگاهی ممتاز نزد پیامبر اکرم(ص) دست یافت و همواره به عنوان یار وفادار، مشاور امین و از مدافعان ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) شناخته می‌شد.



وی ادامه داد: آنچه سلمان فارسی را در تاریخ اسلام ماندگار کرد، تنها سابقه حضور در کنار پیامبر(ص) نبود بلکه وفاداری به ولایت و ایستادگی در مسیر حق، شخصیت او را به الگویی بی‌بدیل برای مسلمانان تبدیل کرد.



ولایت‌مداری راز ماندگاری سلمان فارسی است



این سخنران مذهبی گفت: سلمان فارسی نمونه‌ای برجسته از ولایت‌مداری در مکتب اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود و جایگاه والای او نتیجه سال‌ها مجاهدت در مسیر حقیقت و پایبندی به ولایت بود.



وی افزود: زندگی این صحابی بزرگ پیامبر(ص) نشان می‌دهد که دستیابی به مراتب عالی معنوی و اجتماعی، در سایه ایمان، بصیرت و وفاداری به ولایت امکان‌پذیر است.



مومنی خاطرنشان کرد: سیره سلمان فارسی می‌تواند برای همه نسل‌ها، به‌ویژه جوانان، الگویی روشن در مسیر حقیقت‌جویی، استقامت و پایبندی به ارزش‌های دینی باشد.



باورهای دینی عامل اقتدار ملت ایران است



وی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج پژوهشی که از سوی یکی از مراکز علمی آمریکا انجام شده اشاره کرد و افزود: در این تحقیق، ایران در کنار آمریکا، روسیه و چین از جمله کشورهایی معرفی شده است که توان عبور از شرایط پیچیده و دشوار کنونی را دارند.



این سخنران مذهبی ادامه داد: بر اساس دیدگاه یکی از استادان دانشگاه که درباره این پژوهش اظهار نظر کرده، اعتقادهای دینی و باورهای ریشه‌دار مردم ایران از مهم‌ترین عوامل این توانمندی و قدرت ایستادگی به شمار می‌رود.



مومنی تصریح کرد: هر جامعه‌ای که از پشتوانه اعتقادی مستحکم برخوردار باشد، در برابر تهدیدها و چالش‌ها از ظرفیت بیشتری برای مقاومت و عبور از بحران‌ها برخوردار خواهد بود.



همایش «مهاجر حقیقت» ویژه بزرگداشت حضرت سلمان فارسی شامگاه جمعه با حضور اقشار مختلف مردم، طلاب جامعه‌المصطفی العالمیه و جمعی از مسئولان در مسجد سلمان فارسی قم برگزار شد.