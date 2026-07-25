وزش باد در نوار مرزی ایلام؛ هوای گرم همچنان تداوم دارد

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: حداکثر دما برای نواحی گرمسیری استان در محدوده ۴۷ تا ۴۹ درجه و در نواحی سردسیری استان در محدوده ۳۷ تا ۳۸ درجه در نوسان خواهد بود و این شرایط تا پایان هفته ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در نوار مرزی و نوار جنوبی استان تا پایان هفته، در برخی ساعات افزایش سرعت باد را خواهیم داشت، افزود: این وزش باد ممکن است در برخی نقاط باعث بروز گرد و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا شود و برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی مشکلساز باشد.

کارشناس هواشناسی استان ایلام در پایان از زائران و شهروندان خواست که با توجه به تداوم هوای گرم و احتمال وزش باد، تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت خود در نظر داشته باشند و از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کنند.