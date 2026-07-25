ثبت ۸۸ هزار تردد در مرز مهران در روز گذشته

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران از مرز مهران اظهار داشت: دیروز ۸۸ هزار و ۹۱۱ تردد در این مرز ثبت شده است و این آمار نسبت به روزهای گذشته روند افزایشی داشته است و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده نیز این روند صعودی ادامه یابد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۶ هزار نفر از زائران از کشور خارج شده‌اند، افزود: تمامی پروژه‌های راهداری از جمله روکش آسفالت، ایمن‌سازی راه‌ها و خط‌کشی مسیرهای منتهی به مرز مهران به اتمام رسیده است و امیدواریم با این اقدامات، شاهد کاهش حوادث جاده‌ای و تردد روان زائران باشیم.

مدیرکل راهداری استان ایلام با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از زائران در پایانه شهید سلیمانی و پایانه برکت فراهم شده است، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تلاش می‌شود تا زائران با کمترین دغدغه، سفر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند.