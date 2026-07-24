نجات ۵۰ شهروند از دودگرفتگی در حریق مجتمع مسکونی ۸ طبقه در اصفهان

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵، وقوع حریق در یک واحد مسکونی واقع در یک مجتمع ۸ طبقه با بیش از ۳۰ واحد آپارتمانی در خیابان اشراق شمالی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۴، ۶، ۷ و ۱۹ به محل حادثه اعزام شدند و با حضور در صحنه، عملیات امداد و مهار آتش را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به گسترش دود در راهروها و طبقات این مجتمع مسکونی، عملیات همزمان اطفای حریق، جست‌وجو و تخلیه ساکنان به‌صورت فوری در دستور کار آتش‌نشانان قرار گرفت.

دهقانی ادامه داد: در جریان این عملیات، بیش از ۵۰ نفر از شهروندان که در معرض دودگرفتگی قرار داشتند، به سلامت از ساختمان خارج و نجات داده شدند.

وی با اشاره به تجهیزات و امکانات به‌کار گرفته شده در این مأموریت گفت: خودروی تنفسی و دستگاه‌های جت‌فن نیز به محل حادثه اعزام شد و پس از مهار کامل آتش، عملیات تخلیه دود از طبقات و ایمن‌سازی کامل ساختمان با موفقیت انجام گرفت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این عملیات با حضور آتشیار دوم لطفی، مدیر کشیک، و سرآتشیار پرتوی، سرآتشیار مولایی و سرآتشیار ثابتی، افسران کشیک، هدایت و فرماندهی شد.

دهقانی بیان کرد: خوشبختانه با اقدام سریع، به‌موقع و هماهنگ نیروهای عملیاتی، از گسترش حریق به سایر واحدهای مجتمع جلوگیری شد و تمامی ساکنان پس از ایمن‌سازی محل، به واحدهای خود بازگشتند.

وی افزود: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دست بررسی است.