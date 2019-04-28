دستگیری ۱۵نفر در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی درکبودرآهنگ

سرهنگ ستاد مجید گلی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری ۱۵ متهم در نتیجه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در کبودرآهنگ خبر داد.

وی بیان داشت: روز گذشته در پی استمرار اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی به ویژه منطقه‌ای که با هدف نا امن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان انجام می‌شود، یگان‌های انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح‌های مربوطه پرداختند.

سرهنگ مجید گلی افزود: در اجرای این طرح علاوه بر کشف ۲ فقره سرقت و مقادیری انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، ۵ معتاد و خرده فروش مواد مخدر، ۸ نفر جلبی و ۲ سارق دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس در راستای اجرای طرح‌های انتظامی، خواستار اعلام موارد مشکوک در اسرع وقت از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ شد و گفت: در اجرای این طرح‌ها ۱۰ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم و متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.