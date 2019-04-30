سه دستور در صدویکمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدو یکمین جلسه مجمع شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار می‌شود.

این جلسه یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

ارائه گزارش دوره‌ای از اجرای طرح ملی حفظ و تبیین نحوه اجرایی سازی اقدامات سند راهبردی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی کشور و فرآیند تخصیص بودجه متناسب با آن توسط کمیته مربوطه از دستورات صد و یکمین جلسه مجمع مشورتی شورای توسعه می‌باشد.

همچنین ارائه گزارش نشست مشترک فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسلامی با رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآن و بررسی نحوه تعاملات آتی از دیگر دستورات این جلسه خواهد بود.

این جلسه با حضور اعضا در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی واقع در خیابان طالقانی، بین خیابان ولیعصر (عج) و حافظ پلاک ۴۳۶، طبقه همکف برگزار خواهد شد.