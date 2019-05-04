خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -پیمان یزدانی: آمریکا در پی تحت فشار گذاردن ایران به دنبال آن است که از خرید نفت ایران توسط دیگر کشورها جلوگیری کند و صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

این ممنوعیت تا اوایل ماه می تعلیق شده بود ولی واشنگتن اعلام کرده است این مهلت را تمدید نخواهد کرد. از آنجا که به صفر رساندن صادرات نفت ایران با وجود محکومیت‌های آمریکا غیرممکن است، آمریکا ترکیه را نیز مجبور کرده است نفت خود را به جای ایران از عربستان سعودی و امارات متحده عربی خریداری کند.

دکتر «عثمان فاروق لوغ اغلو»، عضو ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه می‌گوید این یک تخطی بی شرمانه از قوانین بین المللی است و معتقد است آمریکا حق حاکمیت کشورها برای تجارت آزاد را گرفته است.

در ادامه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران، کاخ سفید به تازگی اعلام کرده است که عدم ممنوعیت خرید نفت از ایران را که در ماه می به پایان رسیده است دیگر تمدید نخواهد کرد. طبق گفته واشنگتن، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اطمینان داده‌اند که پس از این تصمیمِ آمریکا بازار جهانی نفت، نفت مورد نیاز کشورهایی که از ایران نفت وارد می‌کردند را تأمین خواهد کرد.

خبرنگار مهر در گفتگو با دکتر عثمان فاروق لوغ اوغلو این مسائل را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه آمده است.

*آیا ممنوعیت صادرات نفتی ایران از سوی امریکا مطابق قوانین و موازین بین المللی است؟

تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران یک تخطی بی شرمانه از قوانین و نظام بین المللی است چرا که حق کشورها برای تجارت آزاد را زیر پا می‌گذارد. تحریم‌ها غیرقانونی هستند به ویژه به این علت که به طور یکجانبه و بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل یا نهاد معتبر دیگری اعمال شده‌اند.

آمریکا می‌تواند خود از ایران نفت و کالا وارد نکند ولی این حق را ندارد که دیگر کشورها را از شرکت داشتن در مسئله‌ای که قانونی و درست است منع کند.

*آمریکا به دنبال آن است که صادرات نفت از ایران را به صفر برساند. آیا این ممکن است؟ اگر نه چرا؟

تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران غیر ممکن است. مطمئناً خریدارانی هستند که از تحریم‌های آمریکا پیروی نمی‌کنند. برای نمونه چین اعلام کرده است که تجارتش با ایران تجارتی قانونی و طبیعی است.

ترکیه نیز مخالفت خود با این گفته آمریکا را اظهار داشته است. وزیر امور خارجه ترکیه، «چاووش اوغلو» نیز گفته است این تصمیم آمریکا در راستای صلح و ثبات منطقه نیست و به مردم ایران ضربه می‌زند. او همچنین می‌گوید ترکیه تحریم‌های یکجانبه را رد می‌کند و اجازه نمی‌دهد به او تحمیل کنند چگونه روابط خود را با همسایگان خود تنظیم کند.

صادرات نفت ایران ممکن است برای مدتی در آینده نزدیک متوقف شود ولی به مرور زمان حجم صادرات آن ممکن است و باید افزایش پیدا کند. ما باید منتظر آن باشیم که در طول زمان شاهد واکنش منفی به تصمیم آمریکا باشیم و این به ایران کمک می‌کند فروش نفت خود را بالاتر ببرد.

*آمریکا ترکیه را مجبور کرده است خرید نفت از ایران را متوقف کند و نفت عربستان سعودی و امارات متحده عربی را جایگزین آن سازد. مزایای نفت ایران برای ترکیه چیست؟

ایران همسایه ما است و ما با این کشور طیف وسیعی از ارتباطات اقتصادی داریم که نفت یکی از این موارد عمده آن است. فاصله نزدیک دو کشور نیز از دیگر مزیت‌های مهم خرید نفت ایران است. به علت روابط مساله دار ما با عربستان سعودی و امارات متحده عربی ترکیه انگیزه‌ای برای خرید نفت از آنها ندارد.

*با توجه به رقابت بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی و اختلافات آنها با هم آیا درخواست آمریکا نمی‌تواند امنیت انرژی ترکیه و احتمالاً در پی آن امنیت ملی این کشور را تهدید کند چرا که امارات متحده عربی یکی از حمایت کنندگان گروه تروریستی جدایی طلب حزب کارگران کردستان است؟

حتی اگر ترکیه واردات نفت خود از ایران را کاهش دهد به دنبال منابع دیگری خواهد بود، جایگزین نفت ایران برای ترکیه نه عربستان سعودی و نه امارات متحده عربی است. وضعیت فعلی اجازه چنین جهت گیری را به ترکیه نمی‌دهد. در هر صورت آمریکا در مقامی نیست که به ترکیه بگوید نفت خود را از کدام کشور بخرد.