به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که صبح امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با حواشی ایجاد شده در فضای مجازی توسط یکی از سلبریتی‌ها و اینکه آیا باید به این افراد تذکراتی داده شود؟ اظهار کرد: این امر اختصاصی به این افراد ندارد بلکه هرکسی در هر جایی صحبت می‌کند باید حرف‌هایش توأم با اخلاق و متناسب با شئون خود و جامعه باشد.

وی افزود: چنانچه مسائلی که جنبه تهمت یا شایعه پراکنی داشته باشد اگر جنبه خصوصی داشته باشد شاکی خصوصی می‌تواند مدعی شود و در غیر این صورت حتماً مدعی العموم باید ورود کند و اجازه ندهد فضای سالم و امن کشور با حرف‌های بعضاً بی پایه که گاهاً جنبه تهمت و افترا دارد و هم گاهاً به عنوان دستمایه‌ای برای جریان‌های ضد انقلاب و خارج استفاده می‌شود آسیب ببیند.