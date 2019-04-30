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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۰۵

معاون قوه قضائیه در تذکر به یک سلبریتی؛

هرکسی در هر جایی صحبت می‌کند باید حرف‌هایش توأم با اخلاق باشد

هرکسی در هر جایی صحبت می‌کند باید حرف‌هایش توأم با اخلاق باشد

معاون اول قوه قضائیه گفت: مدعی العموم در صورت عدم وجود شاکی خصوصی باید ورود کند و اجازه ندهد فضای سالم و امن کشور با تهمت و افترا، آسیب ببیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که صبح امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در رابطه با حواشی ایجاد شده در فضای مجازی توسط یکی از سلبریتی‌ها و اینکه آیا باید به این افراد تذکراتی داده شود؟ اظهار کرد: این امر اختصاصی به این افراد ندارد بلکه هرکسی در هر جایی صحبت می‌کند باید حرف‌هایش توأم با اخلاق و متناسب با شئون خود و جامعه باشد.

وی افزود: چنانچه مسائلی که جنبه تهمت یا شایعه پراکنی داشته باشد اگر جنبه خصوصی داشته باشد شاکی خصوصی می‌تواند مدعی شود و در غیر این صورت حتماً مدعی العموم باید ورود کند و اجازه ندهد فضای سالم و امن کشور با حرف‌های بعضاً بی پایه که گاهاً جنبه تهمت و افترا دارد و هم گاهاً به عنوان دستمایه‌ای برای جریان‌های ضد انقلاب و خارج استفاده می‌شود آسیب ببیند.

کد مطلب 4604521
مهناز قربانی مقانکی

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