درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار و توتون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی صبح سه شنبه نهاد قانونگذاری، برای بررسی لایحه بودجه 86 و بر اساس بخش هزینه ای تبصره 14 قرار است این در آمد از طریق حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی ، نوسازی وتکمیل شبکه های بهداشتی کمک به تحقیقات موسسات دولتی و غیر دولتی در مورد بیماریهای ناشی از استعمال سیگار ، کنترل بیماری های سل و سرطان و بیماری های ریوی از طریق درمان و تامین داروی مورد نیاز ، شناسایی بیماری های دیابتی و پیشگیری از بیماری های قلب و عروق سازمان بهزیستی جهت کمک به مراکز ترک اعتیاد غیر دولتی و توسط سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و توسعه فعالیت های ورزشی هزینه شود.

همچنین از این اعتبار 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 40 درصد به سازمان تربیت بدنی اختصاص می یابد که 50 درصد آنها صرف امور هزینه ای و پنجاه درصد دیگر صرف تملک دارایی سرمایه ای ( عمرانی ) خواهد شد.

آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص این اعتبارات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.