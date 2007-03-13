۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۰۰

برای مقابله با مصرف دخانیات؛

درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار و توتون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت

مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از افزایش قیمت سیگار و توتون داخلی و وارداتی را در اختیار وزارت بهداشت قرار داد تا صرف توسعه مبارزه با مصرف دخانیات شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی صبح  سه شنبه نهاد قانونگذاری، برای بررسی لایحه بودجه 86 و بر اساس بخش هزینه ای تبصره 14 قرار است این در آمد از طریق حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی ، نوسازی وتکمیل شبکه های بهداشتی کمک به تحقیقات موسسات دولتی و غیر دولتی در مورد بیماریهای ناشی از استعمال سیگار ، کنترل بیماری های سل و سرطان و بیماری های ریوی از طریق درمان و تامین داروی مورد نیاز ، شناسایی بیماری های دیابتی و پیشگیری از بیماری های قلب و عروق سازمان بهزیستی جهت کمک به مراکز ترک اعتیاد غیر دولتی و توسط سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و توسعه فعالیت های ورزشی هزینه شود.

همچنین از این اعتبار 60 درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 40 درصد به سازمان تربیت بدنی اختصاص می یابد که 50 درصد آنها صرف امور هزینه ای و پنجاه درصد دیگر صرف تملک دارایی سرمایه ای ( عمرانی ) خواهد شد.

آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص این اعتبارات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

