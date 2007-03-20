مصرف ماهی موجب بهبود وضعیت روحی افراد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، کمبود امگا 3 در خون موجب تاثیرات قابل ملاحظه منفی در حالات روحی می شود. اکثر این گونه افراد دارای روحیه حساس بوده و بعضا دچار افسردگی های خفیف می باشند.

در حالی که با افزایش میزان اسیدهای چرب امگا 3 در خون افراد انعطاف پذیرتر بوده و هماهنگی بیشتری با جهان پیرامون پیدا می کنند.

کارشناسان توصیه می کنند که افراد حداقل 2 بار در هفته از ماهی استفاده نمایند تا به واسطه تامین نیاز های بدن به امگا 3 علاوه بر جلوگیری از بیماریهای قلبی ، وضعیت روحی بهتری نیز داشته باشند.

اسیدهای چرب علاوه بر ماهی به ویژه ماهی آزاد و ساردین در انواع غذاهای گیاهی از جمله روغن دانه سویا و گردو و آفتابگردان نیز یافت می شود.

متخصصان توصیه می کنند که به دلیل منافع جسمی و روحی امگا 3 مصرف انواع ماهی افزایش یابد.

چنانچه در حال حاضر مردم ژاپن اکثرا سلامت بوده و علت آن مصرف زیاد غذاهای دریایی و ماهی است ، به طوری که طبق آمار رژیم غذایی ژاپنی ها 10 برابر مردم آمریکا دارای امگا 3 است.