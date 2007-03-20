  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

/ آگاهی سلامت /

مصرف ماهی موجب بهبود وضعیت روحی افراد می شود

مصرف ماهی موجب بهبود وضعیت روحی افراد می شود

تحقیقات نشان داده که مصرف ماهی به ویژه ماهی آزاد بر خلاف گوشت قرمز ، به دلیل سرشار بودن از امگا 3 به داشتن احساس روحی بهتر و درمان افسردگی کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، کمبود امگا 3 در خون موجب تاثیرات قابل ملاحظه منفی در حالات روحی می شود. اکثر این گونه افراد دارای روحیه حساس بوده و بعضا دچار افسردگی های خفیف می باشند.

در حالی که با افزایش میزان اسیدهای چرب امگا 3 در خون افراد انعطاف پذیرتر بوده و هماهنگی بیشتری با جهان پیرامون پیدا می کنند.

کارشناسان توصیه می کنند که افراد حداقل 2 بار در هفته از ماهی استفاده نمایند تا به واسطه تامین نیاز های بدن به امگا 3 علاوه بر جلوگیری از بیماریهای قلبی ، وضعیت روحی بهتری نیز داشته باشند.

اسیدهای چرب علاوه بر ماهی به ویژه ماهی آزاد و ساردین در انواع غذاهای گیاهی از جمله روغن دانه سویا و گردو و آفتابگردان نیز یافت می شود.

متخصصان توصیه می کنند که به دلیل منافع جسمی و روحی امگا 3 مصرف انواع ماهی افزایش یابد.

چنانچه در حال حاضر مردم ژاپن اکثرا سلامت بوده و علت آن مصرف زیاد غذاهای دریایی و ماهی است ، به طوری که طبق آمار رژیم غذایی ژاپنی ها 10 برابر مردم آمریکا دارای امگا 3 است.

کد مطلب 460597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها