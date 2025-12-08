به گزارش خبرنگار مهر، اداره برق شهرستان سنقر و کلیایی با صدور اطلاعیهای درباره خاموشیهای پراکنده روز دوشنبه شهرستان توضیحاتی ارائه کرد. طبق این گزارش، اختلالات رخداده ناشی از خطاهای فنی و نیاز به تنظیم دوباره رلهها بر روی فیدرها بوده است؛ موضوعی که معمولاً در روزهای ابتدایی بهرهبرداری از یک پست جدید، بهویژه پست ۶۳/۲۰، محتمل و قابل انتظار است.
بر اساس اعلام اداره برق، برخی خطاهای جزئی در شبکه موجب شد برق در چندین نوبت و در بخشهای مختلف شهرستان قطع شود. با این حال، با پیگیری فرماندار و حضور سریع مدیران شرکت توزیع برق و برق منطقهای استان، اکیپهای فنی و تیمهای رولیاژ در محل مستقر شدند و بخش عمده مشکلات تا ساعات پایانی روز برطرف شد.
در ادامه اطلاعیه تصریح شده است که با توجه به قرار داشتن پست جدید در نخستین روزهای بهرهبرداری و همزمانی این مرحله با بارندگی و شرایط نامساعد جوی، بروز ایرادات فنی اجتنابناپذیر است. به همین دلیل تا پایدار شدن کامل شبکه، احتمال وقوع خاموشیهای ناخواسته دیگر نیز وجود دارد، اما نیروهای عملیاتی شرکت برق منطقهای و توزیع برق در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
اداره برق سنقر و کلیایی در پایان با قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، بابت مشکلات ایجادشده در جریان خاموشیهای امروز عذرخواهی کرد و تأکید نمود همکاری مردم کمک میکند روند رفع عیبها سریعتر و با دقت بیشتری انجام شود.
نظر شما