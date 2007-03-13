کارت های هوشمند سوخت قابلیت شارژ کردن را دارد

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، مشاور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی درگفتگوبا خبرنگاران با اشاره به قابلیت شارژکارت های هوشمند ،‌افزود: در این مرحله با بانک ملت هماهنگی صورت گرفته تا افراد با مراجعه به این بانک مبلغی را واریز کرده و کارت خود را شارژ کنند وهنگام مراجعه به جایگاه های سوخت دیگر پول نپردازند.

علیرضا امینی در عین حال تاکید کرد: البته این موضوع ربطی به شبکه شتاب نداشته و دستگاه های شبکه شتاب برای این موضوع کاربرد ندارد.

وی پروژه کارت هوشمند سوخت را اولین تجربه در کشور و جهان عنوان کرد و گفت: استفاده از این سیستم امکان وسیعی را برای کنترل الکترونیکی در زمینه سهمیه بندی فراهم می آورد و علاوه بر کاربرد در سهمیه بندی مزایای دیگری نیز دارد.

نامبرده حجم تراکنش در سیستم کارت هوشمند سوخت را15 میلیون دانست و گفت: البته به طور طبیعی هر پروژه ای با این وسعت و گستردگی امکان دارد مشکلاتی نیز داشته باشد که البته این مشکلات قابل رفع است.

امینی با اشاره به اینکه استفاده از این سیستم برای کنترل مصرف سوخت در هیچ جای جهان تا کنون سابقه نداشته است، این پروژه را کاملا قابل عملیاتی شدن دانست و اظهار داشت: باید امکانات مناسب را برای عملیاتی شدن این پروژه به طورکامل فراهم کرد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده ازکارت هوشمند سوخت درمقایسه با سایر روش های سهمیه بندی سوخت دارای اولویت و مزیت است و گفت : استفاده از روش هایی مانند کوپن علیرغم ایجاد مشکلات حاشیه ای ،‌ قابلیتی جز سهمیه بندی ندارد.