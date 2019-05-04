اعلام نامزدهای دریافت جایزه بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوران بخش های مختلف بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی نامزدهای دریافت جایزه این رویداد را معرفی کرد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری، اسامی نامزدهای دریافت جایزه بخش های مختلف بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به شرح زیر اعلام شده است:

*بخش عکس

۱ - عکاسی نمایش ویتسک - نسترن ایرانپور

۲- عکاسی نمایش ویتسک - پریسا عباس زاده

۳- عکاسی نمایش brain wash - پگاه صائبی

۴- عکاسی نمایش brain wash - پریناز صفویه

۵- عکاسی نمایش آئورا -کیارش مسیبی

*بخش پوستر

کاربن - مریم برادران

مشق شب - مریم برادران

ویتسک - راحیل سهراب پور

فرانکنشتاین - سینا سرمدی

*بخش تیزر

است - شایان افشرده

مرفی - امیر مرسلی

دریم‌لند - محمدرضا نوحی

*بخش نمایشنامه‌نویسی (جایزه استاد اکبر رادی)

پینت بال - مصطفی فراهانی

تجزیه - صبا نجاتی

تخت طاووس - سپیده قربانی

سواحل غم انگیز آکرون - مهین بهزادی مهرداد

فرایند - علی کرسی زر و امیر ابراهیم زاده

فصل ماهیگری - مصطفی فراهانی

گاری گت گت - فرشاد قاسمی

مجمع نجیب زادگان بی‌فایده - امیر حمزه حیدری گرجی

مسئله‌ تحمل‌ناپذیر وجود - امیر حمزه حیدری گرجی

هرآنچه که دوست داری از دست خواهی داد - وحید منتظری

*بخش ترجمه نمایشنامه

بعد از دوشیزه جولی - پاتریک ماربر - ریحانه گل کار

پسر گمشده - جان پاتریک شنلی - مهسا شیدانی

پیتر و آلیس - جان لوگن - احسان حمیدی، امیرمهدی غرشی

داستان خانواده - بیلانا سربیلانویچ - صدرا صباحی

کلوب فور-ایچ - سم شپرد - نیکو پشوتن

لیوب و لیوپولد محاکمه می‌شوند - جان لوگن - احسان حمیدی، امیرمهدی غرشی

منجمد - برایانی لیوری - رکسانا طالبی

*بخش پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)

بررسی سیر تحول تئاتر ابتدای قرن بیستم از زاویه دید بدن - سجاد شفیعی فر

خودآیینی تئاتر همچون مقاومت - نوید قویدل

مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرن‌سازیِ گونه‌های نمایشیِ ژاپن بر مبنای نظراتِ د.ت سوزوکی و با مطالعه‌ موردی بر آثارِ یوکیو میشیما و اجرای «انیشتین در ساحل» از رابرت ویلسن - محمد اوحدی حائری

مطالعه‌ای بوردیویی بر پیدایش و سیر دگرگونی سیاه‌بازی در ایران - زهرا شیروانی

مفهوم جابجایی قدرت در نمایشنامه های شکسپیر: مطالعه موردی شاه لیر، ژولیوس سزار و مکبث - احد خالقی

*بخش مسابقه صحنه

*طراحی نور

مشق شب - مهران کریمی

وحشی - نیلوفر نقیب ساداتی

پینوکیو - پدرام رضوانی

جان‌کاه - پدرام رضوانی

*طراحی صدا و موسیقی

با سپاس از امیرحسین ناظم‌زاده برای نمایش «تئوریسین» و پویا نوروزی برای نمایش «مشق شب»

دوشیزه جولیا - سپهر حبیب

آئورا - محمدحسین مجد طاهری

*طراحی لباس

با تشکر از صفا کوشا برای طراحی لباس نمایش « ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله هذا قتیل‌الله مات بسیف‌الله»

مشق شب - امیر نجفی

مرفی - شادی ضیایی

دریم‌لند - سعیده خان بابایی

*طراحی صحنه

است - پوریا اخوان

پینوکیو - محمدرضا محمودی

خیانت پینتر -سارا اعظم پناه

ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله هذا قتیل‌الله مات بسیف‌الله - وحید فریدی

مرفی - رضا بصیر زاده

اشک‌آور - پوریا اخوان

*بازیگری زن

است - ماهور میرزا نژاد

است - یاسمن رسولی

مشق شب - یگانه رجبی

آئورا - شبنم دادخواه

دریم‌لند - آوا تدین

ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله هذا قتیل‌الله مات بسیف‌الله - مهشید کاظمی

تئوریسین - شهرزاد حسنی

*بازیگری مرد

با سپاس از ابراهیم نائیج برای نمایش «وحشی» و صدالله آقاخانی برای نمایش «پِپ»

روزمرگی - مهراب حیدریان

دریم‌لند - مصطفی امیری

وحشی - بردیا مشهودی

اختلال - آروین شاه‌حسینی

فرانکنشتاین - سپهر طهرانچی

ژوئیسانس - امیر باباشهابی

خیانت پینتر - عرفان امین

خیانت پینتر - اسماعیل کمالی دهقان

*متن

است - پرنیا شمس و امیر ابراهیم زاده

دریم‌لند - صبا نجاتی

مسئله‌ تحمل‌ناپذیر وجود - امیرحمزه حیدری

خیانت پینتر - رضا الهی

پینوکیو - محمدرضا محمودی

وحشی - سیاوش حیدری

*کارگردانی

است - پرنیا شمس

مشق شب - امیر نجفی

دریم‌لند - مرتضا جلیلی دوست

وحشی - امیر ساعتچی و حسین عباس پور

پینوکیو - محمدرضا محمودی

تئورسین - سیاوش حیدری

جان‌کاه - سعید رسولی

فرانکنشتاین - علی کرسی زر

مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه با معرفی برگزیدگان این دوره در تالار وحدت تهران برگزار می شود.