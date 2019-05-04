اعلام نامزدهای دریافت جایزه بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوران بخش های مختلف بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی نامزدهای دریافت جایزه این رویداد را معرفی کرد.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری، اسامی نامزدهای دریافت جایزه بخش های مختلف بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به شرح زیر اعلام شده است:
*بخش عکس
۱ - عکاسی نمایش ویتسک - نسترن ایرانپور
۲- عکاسی نمایش ویتسک - پریسا عباس زاده
۳- عکاسی نمایش brain wash - پگاه صائبی
۴- عکاسی نمایش brain wash - پریناز صفویه
۵- عکاسی نمایش آئورا -کیارش مسیبی
*بخش پوستر
کاربن - مریم برادران
مشق شب - مریم برادران
ویتسک - راحیل سهراب پور
فرانکنشتاین - سینا سرمدی
*بخش تیزر
است - شایان افشرده
مرفی - امیر مرسلی
دریملند - محمدرضا نوحی
*بخش نمایشنامهنویسی (جایزه استاد اکبر رادی)
پینت بال - مصطفی فراهانی
تجزیه - صبا نجاتی
تخت طاووس - سپیده قربانی
سواحل غم انگیز آکرون - مهین بهزادی مهرداد
فرایند - علی کرسی زر و امیر ابراهیم زاده
فصل ماهیگری - مصطفی فراهانی
گاری گت گت - فرشاد قاسمی
مجمع نجیب زادگان بیفایده - امیر حمزه حیدری گرجی
مسئله تحملناپذیر وجود - امیر حمزه حیدری گرجی
هرآنچه که دوست داری از دست خواهی داد - وحید منتظری
*بخش ترجمه نمایشنامه
بعد از دوشیزه جولی - پاتریک ماربر - ریحانه گل کار
پسر گمشده - جان پاتریک شنلی - مهسا شیدانی
پیتر و آلیس - جان لوگن - احسان حمیدی، امیرمهدی غرشی
داستان خانواده - بیلانا سربیلانویچ - صدرا صباحی
کلوب فور-ایچ - سم شپرد - نیکو پشوتن
لیوب و لیوپولد محاکمه میشوند - جان لوگن - احسان حمیدی، امیرمهدی غرشی
منجمد - برایانی لیوری - رکسانا طالبی
*بخش پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)
بررسی سیر تحول تئاتر ابتدای قرن بیستم از زاویه دید بدن - سجاد شفیعی فر
خودآیینی تئاتر همچون مقاومت - نوید قویدل
مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرنسازیِ گونههای نمایشیِ ژاپن بر مبنای نظراتِ د.ت سوزوکی و با مطالعه موردی بر آثارِ یوکیو میشیما و اجرای «انیشتین در ساحل» از رابرت ویلسن - محمد اوحدی حائری
مطالعهای بوردیویی بر پیدایش و سیر دگرگونی سیاهبازی در ایران - زهرا شیروانی
مفهوم جابجایی قدرت در نمایشنامه های شکسپیر: مطالعه موردی شاه لیر، ژولیوس سزار و مکبث - احد خالقی
*بخش مسابقه صحنه
*طراحی نور
مشق شب - مهران کریمی
وحشی - نیلوفر نقیب ساداتی
پینوکیو - پدرام رضوانی
جانکاه - پدرام رضوانی
*طراحی صدا و موسیقی
با سپاس از امیرحسین ناظمزاده برای نمایش «تئوریسین» و پویا نوروزی برای نمایش «مشق شب»
دوشیزه جولیا - سپهر حبیب
آئورا - محمدحسین مجد طاهری
*طراحی لباس
با تشکر از صفا کوشا برای طراحی لباس نمایش « ناگهان هذا حبیبالله مات فی حبالله هذا قتیلالله مات بسیفالله»
مشق شب - امیر نجفی
مرفی - شادی ضیایی
دریملند - سعیده خان بابایی
*طراحی صحنه
است - پوریا اخوان
پینوکیو - محمدرضا محمودی
خیانت پینتر -سارا اعظم پناه
ناگهان هذا حبیبالله مات فی حبالله هذا قتیلالله مات بسیفالله - وحید فریدی
مرفی - رضا بصیر زاده
اشکآور - پوریا اخوان
*بازیگری زن
است - ماهور میرزا نژاد
است - یاسمن رسولی
مشق شب - یگانه رجبی
آئورا - شبنم دادخواه
دریملند - آوا تدین
ناگهان هذا حبیبالله مات فی حبالله هذا قتیلالله مات بسیفالله - مهشید کاظمی
تئوریسین - شهرزاد حسنی
*بازیگری مرد
با سپاس از ابراهیم نائیج برای نمایش «وحشی» و صدالله آقاخانی برای نمایش «پِپ»
روزمرگی - مهراب حیدریان
دریملند - مصطفی امیری
وحشی - بردیا مشهودی
اختلال - آروین شاهحسینی
فرانکنشتاین - سپهر طهرانچی
ژوئیسانس - امیر باباشهابی
خیانت پینتر - عرفان امین
خیانت پینتر - اسماعیل کمالی دهقان
*متن
است - پرنیا شمس و امیر ابراهیم زاده
دریملند - صبا نجاتی
مسئله تحملناپذیر وجود - امیرحمزه حیدری
خیانت پینتر - رضا الهی
پینوکیو - محمدرضا محمودی
وحشی - سیاوش حیدری
*کارگردانی
است - پرنیا شمس
مشق شب - امیر نجفی
دریملند - مرتضا جلیلی دوست
وحشی - امیر ساعتچی و حسین عباس پور
پینوکیو - محمدرضا محمودی
تئورسین - سیاوش حیدری
جانکاه - سعید رسولی
فرانکنشتاین - علی کرسی زر
مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه با معرفی برگزیدگان این دوره در تالار وحدت تهران برگزار می شود.
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