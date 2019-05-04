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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۱۱

اعلام نامزدهای دریافت جایزه بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی

اعلام نامزدهای دریافت جایزه بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی

ستاد برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی نامزدهای دریافت جایزه این رویداد را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هیات داوران بخش های مختلف بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی نامزدهای دریافت جایزه این رویداد را معرفی کرد.  

بر اساس اعلام ستاد برگزاری، اسامی نامزدهای دریافت جایزه بخش های مختلف بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران به شرح زیر اعلام شده است:

*بخش عکس

۱ - عکاسی نمایش ویتسک -  نسترن ایرانپور

۲- عکاسی نمایش ویتسک - پریسا عباس زاده

۳- عکاسی نمایش brain wash - پگاه صائبی

۴- عکاسی نمایش brain wash - پریناز صفویه

۵- عکاسی نمایش آئورا -کیارش مسیبی

*بخش پوستر

کاربن -  مریم برادران

مشق شب -  مریم برادران

ویتسک - راحیل سهراب پور

فرانکنشتاین - سینا سرمدی

*بخش تیزر

است - شایان افشرده

مرفی - امیر مرسلی

دریم‌لند - محمدرضا نوحی

*بخش نمایشنامه‌نویسی (جایزه استاد اکبر رادی)

پینت بال - مصطفی فراهانی

تجزیه - صبا نجاتی

تخت طاووس - سپیده قربانی

سواحل غم انگیز آکرون - مهین بهزادی مهرداد

فرایند  - علی کرسی زر و امیر ابراهیم زاده

فصل ماهیگری - مصطفی فراهانی

گاری گت گت - فرشاد قاسمی

مجمع نجیب زادگان بی‌فایده - امیر حمزه حیدری گرجی

مسئله‌ تحمل‌ناپذیر وجود - امیر حمزه حیدری گرجی

هرآنچه که دوست داری از دست خواهی داد - وحید منتظری

*بخش ترجمه نمایشنامه

بعد از دوشیزه جولی - پاتریک ماربر - ریحانه گل کار

پسر گمشده - جان پاتریک شنلی - مهسا شیدانی

پیتر و آلیس - جان لوگن - احسان حمیدی، امیرمهدی غرشی

داستان خانواده - بیلانا سربیلانویچ - صدرا صباحی

کلوب فور-ایچ - سم شپرد - نیکو پشوتن

لیوب و لیوپولد محاکمه می‌شوند - جان لوگن - احسان حمیدی، امیرمهدی غرشی

منجمد - برایانی لیوری - رکسانا طالبی

*بخش پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)

بررسی سیر تحول تئاتر ابتدای قرن بیستم از زاویه دید بدن - سجاد شفیعی فر

خودآیینی تئاتر همچون مقاومت - نوید قویدل

مشاهده و تصاحب: بررسی دیالکتیک شرق و غرب در روند مدرن‌سازیِ گونه‌های نمایشیِ ژاپن بر مبنای نظراتِ د.ت سوزوکی و با مطالعه‌ موردی بر آثارِ یوکیو میشیما و اجرای «انیشتین در ساحل» از رابرت ویلسن - محمد اوحدی حائری

مطالعه‌ای بوردیویی بر پیدایش و سیر دگرگونی سیاه‌بازی در ایران - زهرا شیروانی

مفهوم جابجایی قدرت در نمایشنامه های شکسپیر: مطالعه موردی شاه لیر، ژولیوس سزار و مکبث - احد خالقی

*بخش مسابقه صحنه

*طراحی نور

مشق شب - مهران کریمی

وحشی - نیلوفر نقیب ساداتی

پینوکیو - پدرام رضوانی

جان‌کاه - پدرام رضوانی

*طراحی صدا و موسیقی

با سپاس از امیرحسین ناظم‌زاده برای نمایش «تئوریسین» و پویا نوروزی برای نمایش «مشق شب»

دوشیزه جولیا - سپهر حبیب

آئورا - محمدحسین مجد طاهری

*طراحی لباس

با تشکر از صفا کوشا برای طراحی لباس نمایش « ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله هذا قتیل‌الله مات بسیف‌الله»

مشق شب - امیر نجفی

مرفی - شادی ضیایی

دریم‌لند - سعیده خان بابایی

*طراحی صحنه

است - پوریا اخوان

پینوکیو - محمدرضا محمودی

خیانت پینتر -سارا اعظم پناه

ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله هذا قتیل‌الله مات بسیف‌الله - وحید فریدی

مرفی - رضا بصیر زاده

اشک‌آور - پوریا اخوان

*بازیگری زن

است - ماهور میرزا نژاد

است - یاسمن رسولی

مشق شب - یگانه رجبی

آئورا - شبنم دادخواه

دریم‌لند - آوا تدین

ناگهان هذا حبیب‌الله مات فی حب‌الله هذا قتیل‌الله مات بسیف‌الله - مهشید کاظمی

تئوریسین - شهرزاد حسنی

*بازیگری مرد

با سپاس از ابراهیم نائیج برای نمایش «وحشی» و صدالله آقاخانی برای نمایش «پِپ»

روزمرگی - مهراب حیدریان

دریم‌لند - مصطفی امیری

وحشی - بردیا مشهودی

اختلال - آروین شاه‌حسینی

فرانکنشتاین - سپهر طهرانچی

ژوئیسانس - امیر باباشهابی

خیانت پینتر - عرفان امین

خیانت پینتر - اسماعیل کمالی دهقان

*متن

است - پرنیا شمس و امیر ابراهیم زاده

دریم‌لند - صبا نجاتی

مسئله‌ تحمل‌ناپذیر وجود - امیرحمزه حیدری

خیانت پینتر - رضا الهی

پینوکیو - محمدرضا محمودی

وحشی - سیاوش حیدری

*کارگردانی

است - پرنیا شمس

مشق شب - امیر نجفی

دریم‌لند - مرتضا جلیلی دوست

وحشی - امیر ساعتچی و حسین عباس پور

پینوکیو - محمدرضا محمودی

تئورسین - سیاوش حیدری

جان‌کاه - سعید رسولی

فرانکنشتاین - علی کرسی زر

مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران  ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه با معرفی برگزیدگان این دوره در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4607904
آروین موذن زاده

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