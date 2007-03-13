اعتراض باشگاه پرسپولیس در شورایعالی استیناف رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی، باشگاه پرسپولیس را به دلیل خسارت وارده به صندلی‌های مجموعه ورزشی آزادی که توسط هواداران این تیم صورت گرفته بود، به مبلغ هفت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد که رای کمیته انظباطی عینا ازسوی شورایعالی استیناف تایید شد.



این شورا ضمن اعلام این رای ازکمیته انضباطی خواست تا با هدف جلوگیری ازخسارت به بیت ‌المال قبل ازشروع بازی و بعد از آن در رقابت‌هایی که با تماشاگر برگزارمی شود، اقدامات لازم را با حضورنمایندگان دو تیم انجام دهند .

