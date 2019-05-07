به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب عصر سه‌شنبه در جلسه بررسی مشکلات بیمارستان خیر ساز امام حسین (ع) آرادان به میزبانی دانشکده تغذیه و علوم غذایی این شهر ضمن بیان اینکه سه بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در سطح کشور وجود دارد، ابراز داشت: بیمارستان تخصصی دندانپزشکی در آرادان راه‌اندازی می‌شود که افتتاح آن به شمار این بیمارستان‌ها افزوده خواهد کرد.

وی بابیان اینکه تک تخصصی شدن بیمارستان امام حسین (ع) آرادان باعث رونق سایر خدمات در این بیمارستان خواهد شد، اضافه کرد: پروژه طرح‌های توسعه‌ای خدمات بیمارستانی و رشته‌های دانشگاهی دیگر مانند رشته دندانپزشکی در آرادان پیگیری و انجام خواهد شد.

عضو خانه ملت با بیان اینکه این اقدامات ضمن ارائه خدمات به شهروندان باعث توریست پذیری سلامت منطقه نیز خواهد شد، ابراز داشت: بر مبنای قوانین و مقررات برای رسیدن به شرایط مناسب برای خدمات‌دهی مطلوب باید تلاش بر حضور بیشتر مردم در این بیمارستان صورت گیرد.

کاهش ویزیت بیمارستان آرادان

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه بیمارستان‌ها به دو دسته جنرال و تک تخصص تقسیم می‌شوند، ابراز داشت: دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان در حال راه اندازی بیمارستان تخصصی برای آرادان است.

نوید دانایی با بیان اینکه بیمارستان‌های کوچک به تنهایی نمی‌توانند بیمارستان جنرال باشند و همه خدمات را ارائه کنند، تصریح کرد: علیرغم داشتن امکانات استثنایی این بیمارستان در سطح استان، اما استفاده چندانی از تجهیزات و دستگاه‌ها آن نمی‌شود و سطح ویزیت‌ها نیز کاهش داشته است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی سمنان از گذشته به دنبال چاره اندیشی برای چگونگی خدمات بیمارستان امام حسین (ع) آرادان بود که یکی از راه‌های افزایش خدمات، تبدیل این بیمارستان به مرکز تخصصی دندانپزشکی است که امیدواریم با استفاده بهینه از امکانات بخشی از بیمارستان مانند اتاق عمل را که غیر فعال بود با برنامه‌ریزی و راه اندازی خدمات دندانپزشکی فعال شود.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان با اشاره به اینکه به هیچ عنوان قصد انتقال دستگاه‌ها و کاهش خدمات را نداریم، خاطرنشان کرد: توسعه خدمات سلامت در آرادان نیازمند افزایش مراجعات مردم است و باید راه اندازی مرکز دندانپزشکی در دستورکار قرار گیرد تا خدمات تخصصی دیگر در بیمارستان امام حسین (ع) ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه خدمات دندانپزشکی تخصصی از حدود سه سال پیش در استان سمنان شروع شده است و هم اکنون خدمات دندانپزشکی تخصصی دولتی و بخش خصوصی در سمنان و برخی دیگر از شهرستان‌های استان مانند دامغان و شاهرود وجود دارد.

استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی مستقل در سمنان و شاهرود است.